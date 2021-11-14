PLG／呂政儒飆35分 張宗憲虧：熱身賽得100分也不算
35歲老牌射手呂政儒今夏從SBL裕隆轉戰PLG高雄鋼鐵人，身手依舊非凡，昨今2場熱身賽都扮演關鍵角色，尤其今(14)日35分，率隊以95:89擊敗衛冕軍富邦勇士，喜迎隊史首勝，賽後被昔日中華隊戰友、勇士張宗憲噴垃圾話，「熱身賽得100分也不算。」
記者鍾東穎/高雄報導
2021-11-14 20:18:24
呂政儒日前加盟鋼鐵人被問到最想對決PLG哪位球員，他的答案並非「黃金世代」林志傑、曾文鼎等戰友，而是PLG首季年度MVP張宗憲，兩人私交不錯，看到對方表現很想對決，而兩人今日首度在PLG對決。
呂政儒全場飆進6顆三分球，且4顆都出現在第四節決勝時刻，全場包辦35分，張宗憲則熄火，全場20投僅5中，拿到13分10籃板，賽後問起對決感想。
張宗憲先禮後兵，不忘噴垃圾話，「蠻興奮的，很久沒這樣對決，也替政儒感到開心，但也感到可惜，因為這只是熱身賽，就算他得100分也不算。不過很享受這種對抗，很期待真正賽季對到。」
被小老弟嗆聲，呂政儒笑回，「這也是啦，我認同。他們可能也在調整狀況，但就像超哥(教練洪啟超)講的，我們成軍短，我們也在調整節奏，球隊年齡比較輕，除了我之外，那我們也必須全力以赴去打。」