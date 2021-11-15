中職／站穩味全游擊大關　陳瑞振愛徒首年給自己60分

21歲內野手張政禹，雖然本季受到傷勢影響起步較隊友晚，但季中起仍扛起中華職棒（CPBL）味全龍主戰游擊手，回顧2021年球季的表現給了自己60分的及格分數，表示自己還有很多小細節需要修正，期許能像同屆的江坤宇、林靖凱看齊。





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