中職／站穩味全游擊大關　陳瑞振愛徒首年給自己60分

21歲內野手張政禹，雖然本季受到傷勢影響起步較隊友晚，但季中起仍扛起中華職棒（CPBL）味全龍主戰游擊手，回顧2021年球季的表現給了自己60分的及格分數，表示自己還有很多小細節需要修正，期許能像同屆的江坤宇、林靖凱看齊。
我是廣告 請繼續往下閱讀
不過回顧2021年球季，味全教練團原本設定的先發游擊人選並非張政禹，加上他受到去年季末被觸身球打到右手掌骨裂影響，直到4月才恢復訓練，僅訓練不到1個月在月底就開始出賽。張政禹坦言，少了扎實訓練，手感大受影響，直到因疫情停賽才出現轉機。
張政禹透露，一、二軍落差大，加上沒有完整春訓，完全找不到手感，直到6、7月停賽時被叫上一軍練球才找到比賽的感覺。
復賽後張政禹沒有一般新人初上一軍的緊張感，他透露是歸功於教練團信任，加上剛復賽時沒有觀眾入場，跟二軍比賽相去不遠，後來慢慢開放25%、50%觀眾，自己也循序漸進習慣有觀眾入場的比賽，完全沒有其他選手剛上一軍被滿場觀眾的「震撼教育」。
如今張政禹是味全穩定的主戰游擊手，但他仍說不覺得自己有到標準，「看到同屆的江坤宇、林靖凱太穩，我覺得還不夠，所以每天都把好的東西忘掉，把錯誤的東西修正，有時候可能都很簡單的球在失誤，都覺得很『謀菜』，明明就很簡單。陳志偉教練都會提醒我，要我隨時保持專注。」
未來張政禹也期許自己攻、守都越來越穩定，這位21歲的年輕內野手對職棒現實面感觸很深，早早認知到唯有實力才是能持續站在這個舞台上的鑰匙，期待這位「振總子弟兵」能攻、守兩端都能開花結果，成為新生味全龍的代表游擊手。