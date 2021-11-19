獨／太魯閣事故和解書曝光　律師分析家屬簽署利弊

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魔鬼藏在細節裡？陳孟秀點台鐵和解3文件問題
陳孟秀也轉述讓家屬不滿、且難以理解台鐵和解誠意的原因。包含，《0402 臺鐵 408 次列車事故罹難者補(賠)償和解協議書》中第九條寫到，「簽訂本協議書同時，甲方（家屬）拋棄對乙方（台鐵局）及其所屬人員之所有民事權利，且日後不得再以任何理由請求、提起民事訴訟」，意即家屬只要簽署同意書，日後便無法針對工程方或台鐵提告。
「但在運安會的事實報告裡，明確指出台鐵是有過失責任的，既然台鐵是利害關係人，憑什麼對家屬提出和解要求？」陳孟秀痛批，就算是一般的民事和解案，也應該是兩造雙方共同討論和解內容，但台鐵從7月底到至今完全沒有和家屬溝通，「又是自己丟出一份和解書就要家屬簽字。」
另一項則是在《非財產上損害賠償請求權讓與契約書》中第一條則載明，「甲方（家屬）因本事故所生得……賠償請求權，已依法提起訴訟請求第三人賠償，雙方合意自乙方（台鐵局）實際填寫本……契約書之日期時發生債權移轉之效力」陳孟秀說，第三方應是指該工地主任李義祥，但家屬詢問台鐵要依什麼法提起訴訟？訴訟內容為何？台鐵卻不願意提供，不禁讓人懷疑，如此作為是否有其他意圖？「我們（家屬）在意的不是台鐵有沒有佔便宜！家屬希望看到台鐵認錯，而且願意改革，我不懂台鐵為什麼可以拿著台灣人的納稅金賠償，又這樣踐踏家屬？」
太魯閣和解書爭議 第三方律師分析台鐵可能動機
針對這三份法律文件，博睿法律事務所律師蔡皇其接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，內容上並沒有太大的問題，但若家屬選擇債權轉移，那債務人就是台鐵局，家屬後續將無權過問台鐵與工程端的債務履行內容。他也提到，這三份文件的確沒有提及台鐵如何對工程端提起訴訟，「也有可能是家屬讓與之後不請求，因為內容沒有說我（台鐵）一定會請求，他也有權不提吿。」且合約中沒有記載，如果台鐵後續不提告會產生違約金，或什麼時間前必須提告，可能都是之後的癥結點。
而《非財產上損害賠償請求權讓與契約書》中第一條雖然指出「已依法提起訴訟」，但如果台鐵其實並沒有提起訴訟，那就是台鐵對家屬端做出錯誤認知表示，家屬可以主張撤銷合約。蔡皇其分析，台鐵之所以這樣設計內容，往壞的方面想，可能是和工程方有一些『狀況』，台鐵想把訴訟權掌握在手上，「那之後要不要告工程方、如何提告，家屬都無權干涉，且台鐵和工程方也可以選擇和解。」
不過，蔡皇其認為，台鐵的做法也很合理，太魯閣事故受到各界壓力，因此由台鐵先賠償家屬，「但他（台鐵）們怕的是和解後又被家屬提告。」就會造成好幾十個案件纏訟數年的狀況，台鐵應該是想要從工程方拿到賠償，這會造就兩個截然不同的面相，端看台鐵後續如何作為。
和解書將溝通增附加條款 台鐵：已開始聯絡家屬
有家屬對和解書有疑慮，台鐵表示，家屬的相關意見未來將考慮以附加條款形式新增。台鐵局副局長馮輝昇接受《NOWnews今日新聞》訪問指出，現在已經有27位罹難者家屬簽署和解書，因此在內容的溝通上須兼顧所有家屬的權益。
馮輝昇說明，如果已簽署家屬認同，會再簽訂附加條款，如果有家屬認為沒有附加條款也願意和解，便維持現況，最後是還未簽署的家屬，有部分家屬認為，不同意用附加條款的形式，他們認為要簽署就應該加在主約，這部分其實也是可以討論的，不過最後的重點還是內容共識。
而負責關懷小組相關業務的運安處防災科科長簡信立也提到，近期已陸續主動與家屬、個人委任與共同委任律師聯繫，希望能共同召開會議，一同討論附加條款內容。馮輝昇強調，原則是充分尊重家屬意願，和不能影響到任何一個家屬的權益。