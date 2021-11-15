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美國會議員訪台名單終曝光　外交部：彰顯美對台一貫支持

▲美國聯邦參議員柯寧（John Cornyn）率領的國會議員訪團一行12人於9日至11日訪問我國，並成為首度參訪我國防部的美國會議員訪問團。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯邦參議員柯寧（John Cornyn）率領的國會議員訪團一行12人於9日至11日訪問我國，並成為首度參訪我國防部的美國會議員訪問團。（圖／美聯社／達志影像）

記者呂炯昌／台北報導

2021-11-15 10:04:02

美國聯邦參議員柯寧（John Cornyn）率領的國會議員訪團一行12人於9日至11日訪問我國，並成為首度參訪我國防部的美國會議員訪問團，聽取軍方簡報中國對區域安全威脅。外交部低調多日後，今 (15)日公布美國聯邦眾參議員訪台名單，並強調本團是自疫情以來首次横跨兩院的美國國會大型訪台議員團，他們的來訪彰顯美國對台美關係的重視及一貫堅定支持。

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美國議員訪台名單包括聯邦參議員柯寧（Sen. John Cornyn, R-TX）、柯瑞柏（Sen. Mike Crapo, R-ID）、李麥克（Sen. Mike Lee, R-UT）、塔柏維爾（Sen. Tommy Tuberville, R-AL）及聯邦眾議員岡薩雷斯（Rep. Tony Gonzales, R-TX）、艾爾濟（Rep. Jake Ellzey, R-TX）。

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