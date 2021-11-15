美國會議員訪台名單終曝光　外交部：彰顯美對台一貫支持

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外交部指出，訪團在台期間曾晉見總統、拜會國家安全會議秘書長顧立雄、與外交部長吳釗燮進行視訊會談、接受外交部政務次長曾厚仁款宴，及拜會國防部部長邱國正，就台美關係各項重要議題交換意見。





外交部表示，柯寧參議員是台灣在美國聯邦參院的堅強支持者，曾在去年2月於華府會晤在當時訪美的賴清德副總統當選人，也多次連署支持友我議案及聯名函，如連署《台北法》（TAIPEI Act）及支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）的聯名函。柯寧參議員也是「晶片法案」（CHIPS for America Act）及「台灣嚇阻法案」（Taiwan Deterrence Act）等多項友台法案的重要推手，致力促進台美在關鍵供應鏈及安全層面的合作。





外交部指出，柯瑞柏與李麥克兩位資深參議員長期支持各項友我議案，也是我在美國國會的重要友人。塔柏維爾參議員、岡薩雷斯眾議員及艾爾濟眾議員則是本（第117）屆美國國會新科議員，對台灣事務非常關注。





外交部強調，本團是自疫情以來首次横跨兩院的美國國會大型訪台議員團，他們的來訪彰顯美國對台美關係的重視及一貫堅定支持。由衷感謝柯寧參議員一行的情義相挺，以及對各項台美重要議題鼎力相助，相信此行將有助進一步深化我國與美國國會的深厚情誼。





美國在台協會（AIT）今日也發布新聞稿強調，此行程為國會議員出訪印太地區的一環。國會議員於訪問期間與台灣資深領袖會員，討論美台關係、區域安全，以及其他與雙方利益相關的重要議題。訪問團於11月10日與總統蔡英文、國安會祕書長顧立雄、外交部長吳釗燮（視訊）、外交部次長曾厚仁、國防部長邱國正會面。透過這些會議，訪問團得以有機會與台灣相關人士就美國與台灣之間廣泛的重要議題交換意見。



