印尼移工重啟入境！96人取得檢疫床位　週三起陸續抵台

為緩解國內缺工問題，我國自11月11日起重啟移工入境，首波來源國以印尼為主，第一階段將規劃1700床檢疫床位，並開放雇主上網登記。勞動部長許銘春今（15）日表示，首波已經有96人取得集中檢疫床位，17日開始將陸續抵達台灣。





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立法院社福衛環委員會今日由勞動部就明年度預算案編列情形進行報告，許銘春會前受訪時表示，首波申請到床位的96人皆為家庭看護工，其中7人未完整接種疫苗，其餘皆為完整接種，勞動部掌握到有11名移工將在本週三入境。勞動部勞動力發展署長蔡孟良則表示，截至今早，共有109人登錄系統申請檢疫床位，系統透過積分制排序篩選，共96人取得檢疫所床位；該系統每2到3天會搓合積分排序一次，即時更新動態。





目前，雇主可以至入出國移工機場關懷服務網站登錄入境移工基本資料，並上傳移工COVID-19 疫苗施打證明，系統將依據移工完整接種疫苗、移工來源國疫情確診狀況（目前只開放印尼）進行評比，產業類移工還要再看日後住宿地點環境給予不同分數，積分越高越優先入境，積分相同者，則以簽證日期先後順序而定，簽證日期相同者，採抽籤方式。





第一階段移工入境將採取全數集中檢疫，包括14天隔離和7天自主健康管理，共21天皆在集中檢疫所完成。移工入境前須提交PCR篩檢陰性證明，入境後於機場也須進行PCR檢驗，檢疫結束前則要再一次PCR檢測。



