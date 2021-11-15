鬼金棒「鬼增量辣度」成絕響！老饕曝這5家拉麵嗜辣必吃

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針對又有消費者受不了辣度而送醫，鬼金棒拉麵表示，該名客人沒有大礙只是肚子很痛站不起來，並透露「其實每年大約兩到三次，比較多是吐馬路上或者廁所，救護車偶爾有。但是久了你也會覺得傻眼。」「我家吃那麼辣又沒獎金！」業者強調，「鬼增量」30元是成本價，給客人嗜好不是挑戰，「嗜好變傷害還是先不要吧。」
消息一出，不少嗜辣饕客向鬼金棒拉麵扼腕喊聲「熟客開放」，業者回應：「如果太多次造成身體不適還是先不要，看看流程上怎麼處理比較可以再有條件開放。」嗜辣一族的朋友別難過，還有五家香辣帶勁的必吃激辛拉麵，無辣不歡的朋友有機會必須去嚐嚐。
山嵐拉麵
以豐厚豬背脂的豚骨湯頭為特色，北海道札幌的山嵐拉麵，灑滿紅通通辣粉的「赤湯」口味，擁有三種辣度，和油潤乳白色湯底融化在一起，厚實夠味。許多饕客還喜歡搭配加量「青蔥」，增添風味。
特濃屋
身為橫濱系拉麵，特濃屋同樣以濃厚的豚骨湯頭為主打，尤其在追辣老饕中流傳的「辛旨RED」，指的是在拉麵加上一球辣肉燥，上桌後攪開拌入湯頭混進麵中，為湯頭增添風味。
麵屋武藏
曾創下排隊盛況的麵屋武藏，是拉麵控必吃的名店，厚切飽滿的招牌角煮堪稱一絕，尤其位於中山激戰區的神山店，不到用餐時間便有眾多慕名而來的民眾候位。各分店還推出特色菜單用獨家口碑吸客，火辣必吃的除了加入大量花椒油的炎山拉麵，還有神山店限定「胡麻紅油擔擔麵」，雖不到噴火的程度，但口味被公認十分道地。
隱家拉麵在士林捷運站週邊新開的隱家拉麵，因在安靜巷弄激起排隊盛況而備受注目，固定班底的豚骨醬油拉麵和黃金雞湯都相當受歡迎，而「辛豚骨拉麵」採用厚實豚骨高湯搭配自製辣肉燥，在雪白湯頭中飄散紅油，濃郁有層次，晚來真的是沒得吃。
一蘭拉麵
在台灣擄獲不少死忠顧客的一蘭，以豚骨熬製的原味天然豚骨湯拉麵為經典美味，是過去造訪日本必吃的拉麵名店，來台開設分店後人潮仍絡繹不絕。湯頭香醇不膩，尤其搭配店內的「赤紅秘製醬汁」，是許多人心目中的夢幻組合。混入30多種配料與辛香料製成的赤紅秘製醬汁，最高可選至10倍辣度，饕客可以適自己接受程度，慢慢攻頂。