特企 /第2屆灃食SUPER校廚大賽　傳遞環境永續理念！

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來自嘉義市的垂楊國小帶走銀獎，基隆市的八斗國小、新北市溪洲國小則獲得銅獎肯定。為鼓勵全國校廚導入灃食《營養5餐蔬食食譜》，今年增設的灃食美味獎則獎落台南市的新南國小，該校也同時獲得金獎，風光抱回兩大獎項。
灃食大家長姚仁祿董事長致詞時表示，校廚與營養師，就好比作曲家與演奏者的關係一般，營養師設計出好的菜單就像貝多芬譜出好的樂章，但關鍵是校廚如優秀演奏家的精湛廚藝，感謝校廚一直在廚房辛勤努力，也期待未來有一天校園廚房能擁有音樂廳等級的設備規格。此外，姚仁祿也特別提到今年校廚大賽的前導活動「感謝校廚繪畫比賽」在現場展出的作品，每張畫作感恩校廚的心意都表現得非常傳神，笑稱小朋友們畫得比自己兒時還好，令人驚艷！
灃食所舉辦的感謝校廚繪畫比賽，從近1500件作品中脫穎而出的前三名得主也在現場領獎，灃食團隊前進這些小小畫家的學校，拍攝他們與校廚朋友互動製作成形象影片舉辦首映，片中不但呈現出校廚朋友的辛苦付出，同時藉由孩子細心觀察校廚的工作情況，描繪彩色訴說故事，也讓孩子更懂得知福惜福。
灃食教育基金會表示，因應國際飲食潮流，第2屆SUPER校廚大賽今年競賽主題以蔬食料理為主題，每組設計包括主食、主菜、副食、青菜與湯品成套的蔬食午餐菜單，其中兩道菜色必須融入異國料理特色，不但可品嘗跨國風味，也在用餐中學習不同的飲食文化，而強調依蔬食為設計主題，不僅呼應環保，也能透過料理傳遞永續理念。
灃食教育基金會表示，投入營養5餐計畫蹲點校園多年，發現校園午餐中，青菜往往不受孩子青睞，因此灃食去年出版《蔬食食譜》，正式希望為校園午餐帶來新的蔬食料理可能；原定六月舉辦總決賽，卻因疫情延期迄今，但今年進入總決賽的校廚團隊精銳盡出，善用在地與當季食材做出變化，發想出十套創意美味菜單，讓孩子不但吃到蔬食的原味與營養，也不再把吃青菜視為餐桌上難解的題目，端上桌的多元蔬食料理，也讓蔬食日不再成為廚餘日，更能為永續環境盡一分心力！
灃食教育基金會持續辦理校廚大賽讓民眾了解，孩子的味覺養成在小學時期就已然定型，因此校園午餐的重要不可言喻。灃食舉辦賽事，也期待讓這群在校園廚房中，忍受著酷熱與跟時間賽跑的校廚團隊，能夠社會大眾更認識這群默默付出，一周五天持續端上美味菜餚的工作人員們，期待大家更重視他們的存在。
第2屆「灃食SUPER校廚大賽」除了獎金與獎品外，灃食在賽前也安排團隊赴知名蔬食餐廳品嘗蔬食饗宴，12月也會規劃進階培訓課程，讓決賽團隊共同交流，藉此精進工作職能，期待他們成為種子，在營養午餐的領域中發揮影響力，展現校園廚師的重要性。