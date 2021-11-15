「第一杯咖啡」掀開華山之美 徜徉山林品味台灣原鄉咖啡

疫情趨於穩定，國旅出現報復性商機。農委會水土保持局南投分局成功整治的雲林縣華山溪私房景點，隨著微電影「第一杯咖啡」播出後，也成了國旅熱門景點：遊客徜徉華山山林美景、品嘗古坑香醇咖啡，還有「華山六寶」在地風味美食，是一趟結合生態與人文的農村體驗之旅，從中也讓遊客建立永保水土觀念。





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民國89年一場午後豪雨，重創雲林縣古坑鄉華山溪上游邊坡護岸，6萬立方公尺土石崩落，長驅直入村莊，不但沖垮華山通往松角部落的松華橋，土石更填滿溪谷，造成防砂壩與護岸遭受沖毀，格柵攔也遭淹沒，危及村民生命及財產損失。





水保局南投分局長陳榮俊說，華山溪經過多年護溪整治，已建置非常完整的防治土石流設施，包括崩塌地打樁整坡復育土地；設置梳子壩分離土石流帶來的侵害，還成立華山土石流教學園區，透過自然生態與整治現況，提供民眾對水保更深層認知。

▲20年前一場土石流災難，重創華山溪護岸與防砂壩，土石流還長驅直入村莊，圖中民房採繪見證當年驚天動地的災情。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.15)

南投分局在雲林投入頗多，除了落實水保建設，更整合古坑華山山林風光，本土咖啡與華山溪整治成效等資源，協助村民從傳統中創新，以發掘新的觀光資源，活化農村觀光產業，提高轉型後的經濟收入，各行各業響應熱絡。





以華山休閒農業區推出的「森呼吸華山一日 遊」為例，遊程結合華山小天梯等山林之美；採用「華山六寶」─咖啡、茶、筍、香菇、苦茶油及蜂蜜，開發的風味餐飲與手作產品，還有體驗烘豆、磨豆及手沖香醇咖啡等，是一趟結合生態與人文的農村深度體驗之旅，尤其隨著「第一杯咖啡」上映，詢問度破表。





▲走訪華山休閒農業區，徜徉山林之美外，一定要體驗烘豆磨豆及沖泡咖啡，再品嘗台灣原鄉咖啡香醇好滋味。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.15)

陳榮俊表示，台灣古坑咖啡成名甚早，最近因微電影「第一杯咖啡」上映再度被抄熱。「第一杯咖啡」描述一名灣生阿公尋找記憶中台灣咖啡的味道，是首部以台灣咖啡為主題的微電影，鏡頭走遍雲林古坑綠色隧道、雲林古蹟咖啡館、草嶺咖啡三合院、阿里山咖啡農田等，隨著咖啡飄香讓世界認識台灣咖啡產地之美，很有人文風情。尤其片中場景之─的古坑歷史建築「永光派出所宿舍」，傳統日式建築保存完善，更引來遊客絡繹不絕探訪，成了當地拍照打卡地標。





陳榮俊表示，南投分局策畫監製《第一杯咖啡》微電影初衷，全為協助行銷古坑等雲嘉南產地咖啡。很開心的是，隨著「第一杯咖啡」微電影，台灣咖啡成功進軍日本市場，目前有13家咖啡品牌在日本40幾家咖啡館上市。雖然一杯來自台灣的咖啡比日本當地咖啡貴數倍，仍吸引很多咖啡愛好者。而為台灣咖啡敲開日本市場大門的水保局南投分局，可說「管很寬」，不只投注於水土保持建設，也協助村民翻轉農村產業價值。



