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「第一杯咖啡」掀開華山之美 徜徉山林品味台灣原鄉咖啡

▲由水保局南投分局監製的第一杯咖啡，是台灣首部以台灣咖啡為主題的微電影，在古坑華山拍攝，場景之一的永光派出所宿舍成了遊客拍照打卡地標。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.15)
▲由水保局南投分局監製的第一杯咖啡，是台灣首部以台灣咖啡為主題的微電影，在古坑華山拍攝，場景之一的永光派出所宿舍成了遊客拍照打卡地標。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.15)

記者金武鳯/台中報導

2021-11-15 10:41:48

疫情趨於穩定，國旅出現報復性商機。農委會水土保持局南投分局成功整治的雲林縣華山溪私房景點，隨著微電影「第一杯咖啡」播出後，也成了國旅熱門景點：遊客徜徉華山山林美景、品嘗古坑香醇咖啡，還有「華山六寶」在地風味美食，是一趟結合生態與人文的農村體驗之旅，從中也讓遊客建立永保水土觀念。

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▲曾遭土石流重創的華山溪經整治護溪後，已成為古坑華山私房景點，沿途可見整治的生態與現況， 是最真實的教學園區。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.15)
 

民國89年一場午後豪雨，重創雲林縣古坑鄉華山溪上游邊坡護岸，6萬立方公尺土石崩落，長驅直入村莊，不但沖垮華山通往松角部落的松華橋，土石更填滿溪谷，造成防砂壩與護岸遭受沖毀，格柵攔也遭淹沒，危及村民生命及財產損失。

水保局南投分局長陳榮俊說，華山溪經過多年護溪整治，已建置非常完整的防治土石流設施，包括崩塌地打樁整坡復育土地；設置梳子壩分離土石流帶來的侵害，還成立華山土石流教學園區，透過自然生態與整治現況，提供民眾對水保更深層認知。

▲20年前一場土石流災難，重創華山溪護岸與防砂壩，土石流還長驅直入村莊，圖中民房採繪見證當年驚天動地的災情。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.15)
▲20年前一場土石流災難，重創華山溪護岸與防砂壩，土石流還長驅直入村莊，圖中民房採繪見證當年驚天動地的災情。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.15)

南投分局在雲林投入頗多，除了落實水保建設，更整合古坑華山山林風光，本土咖啡與華山溪整治成效等資源，協助村民從傳統中創新，以發掘新的觀光資源，活化農村觀光產業，提高轉型後的經濟收入，各行各業響應熱絡。

以華山休閒農業區推出的「森呼吸華山一日 遊」為例，遊程結合華山小天梯等山林之美；採用「華山六寶」─咖啡、茶、筍、香菇、苦茶油及蜂蜜，開發的風味餐飲與手作產品，還有體驗烘豆、磨豆及手沖香醇咖啡等，是一趟結合生態與人文的農村深度體驗之旅，尤其隨著「第一杯咖啡」上映，詢問度破表。

▲走訪華山休閒農業區，徜徉山林之美外，一定要體驗烘豆磨豆及沖泡咖啡，再品嘗台灣原鄉咖啡香醇好滋味。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.15)
▲走訪華山休閒農業區，徜徉山林之美外，一定要體驗烘豆磨豆及沖泡咖啡，再品嘗台灣原鄉咖啡香醇好滋味。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.15)

陳榮俊表示，台灣古坑咖啡成名甚早，最近因微電影「第一杯咖啡」上映再度被抄熱。「第一杯咖啡」描述一名灣生阿公尋找記憶中台灣咖啡的味道是首部以台灣咖啡為主題的微電影，鏡頭走遍雲林古坑綠色隧道、雲林古蹟咖啡館、草嶺咖啡三合院、阿里山咖啡農田等，隨著咖啡飄香讓世界認識台灣咖啡產地之美，很有人文風情。尤其片中場景之─的古坑歷史建築「永光派出所宿舍」，傳統日式建築保存完善，更引來遊客絡繹不絕探訪，成了當地拍照打卡地標。

▲採用華山六寶開發的風味創意美食，讓遊客大飽口福，還有手作伴手禮很有地方味，自用送禮兩相宜。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.15)
 

陳榮俊表示，南投分局策畫監製《第一杯咖啡》微電影初衷，全為協助行銷古坑等雲嘉南產地咖啡。很開心的是，隨著「第一杯咖啡」微電影，台灣咖啡成功進軍日本市場，目前有13家咖啡品牌在日本40幾家咖啡館上市。雖然一杯來自台灣的咖啡比日本當地咖啡貴數倍，仍吸引很多咖啡愛好者。而為台灣咖啡敲開日本市場大門的水保局南投分局，可說「管很寬」，不只投注於水土保持建設，也協助村民翻轉農村產業價值。

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