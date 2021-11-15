國民黨團轟：高端效期「被放寬」2個月　認可國剩2國　

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對此，費指出，現在從認證高端疫苗的國家，從4國再縮減成2國，只剩帛琉、印尼。高端疫苗認證國家從6國變4國，根據最新掌握，現在只剩帛琉、印尼2國，他認為應該是不少印尼移工施打高端，經考量印尼政府不得不認證，否則無法讓移工回國。
費鴻泰批評，指揮中心開放打高端的國人要出國可以補打國際疫苗，「是否做過實驗？」陳時中違反程序，簡直無法無天，形同是用政治力幫高端解套，萬一出了狀況誰要負責。
費鴻泰進一步指出，根據衛福部所公布的高端疫苗每個批號、有效期限、放行日期顯示，批號「SP2124」放行日期110年9月23日，有效期限到111年4月26日，明顯超過6個月有效期多達1個月；批號「SP2126」放行日期110年9月27日，有效期限111年5月16日，超過6個月有效期達2個月；批號「SP2127」放行日期110年10月13日，有效期111年5月23日，超過6月有效期40天。費鴻泰表示，即期AZ疫苗僅剩下17天全國罵翻天，高端疫苗有效期是衛福部、疫情指揮中心說了算嗎？有效日期要延多久，就可以多久嗎？
費鴻泰表示，當國際逐步開放疫苗護照之際，國人打了國產高端疫苗後，到底可以去幾個國家？昨天疫情指揮中心說有4個國家，到了今天早上變成只有帛琉和印尼2個國家承認高端疫苗，費鴻泰研判，印尼之所以承認高端，原因在於有70多萬人打了高端2期，很有可能過半的印尼移工打了高端，印尼政府出於自身考量，不得不承認高端，以利該國移工返國。但應反思有多少國人打了高端2劑？疫情指揮中心放寬讓有出國需要已經打了高端的國人，補打第三、四劑國際認證疫苗，民進黨立委竟然高呼「賺到了」，國民黨團高度質疑如此混打疫苗，包括AZ混打默德納、BNT到底做過實驗了嗎？衛福部所謂專家會議的專家到底是公衛專家？醫學專家？還是政治專家？讓政治凌駕專業協助高端解套的專家嗎？萬一混打出了狀況，誰要負政治責任？
費鴻泰表示，高端疫苗第一期簽約了5百萬劑，目前已經施打了130多萬劑，至少還有360萬劑庫存中，這360萬劑未來該何去何從？疫情指揮中心曾說打不完的高端會送給友邦，但截至今天為止，還不知道哪個友邦會接受我們的餽贈，國民黨團呼籲蔡政府必須說清楚、講明白。費鴻泰建議疫情指揮中心，打不完的高端疫苗，是否可以思考把剩餘已簽約還未交貨的高端疫苗，以折價的方式處理？例如每劑891元，蔡政府用391元或是591元把剩餘未交貨的高端疫苗，折價處理呢？當初衛福部緊急授權給高端時，外界就曾警告未完成國際3期期中報告的高端疫苗，未來將面臨不受國際認證的問題，疫情指揮中心一昧瞎掰，完全忽視外界的建言，國民黨團再次譴責陳時中一路違反程序、無法無天的決策過程。
副書記長李德維表示，為何在7月19日才通過衛福部EUA的高端，在短短不到2個月內，也就是在9月16日衛福部將高端疫苗的有效期限從6個月提升到9個月？難道當初高端提出申請有效期是9個月嗎？如果不是，衛福部又為何在短短幾個月延長高端的有效期？全世界目前只有2個國家承認高端疫苗，改變高端有效期限說延就延，相關的會議紀錄在哪？還是衛福部要求？如果效期改變造成效用減弱是否造成施打的人受害？過去高端做的數據到底如何，不管是高端還是衛福部都應該要主動出來說清楚。
對此，衛福部回應國民黨團，指出高端單劑量包裝疫苗於9月16日效期變更為9個月，多劑量包裝效期目前為6個月，廠商皆持續執行2種產品之安全性試驗，以申請展延疫苗有效期限。