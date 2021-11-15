Tag人物/為翻轉茶葉負債百萬　臺灣藍鵲茶終獲國際肯定

「我們的茶園裡面有穿山甲、有山羌，林子裡面有各種的生物，如果旁邊的茶園都在灑農藥，這整個地方都是生物的殺戮戰場。」黃柏鈞所創立的品牌《臺灣藍鵲茶》，終極目標希望用「流域收復」的方式，保護這些保育類動物所安生立命的棲息地，誰說人為只會對環境造成破壞？如果人可以回到大自然裡，與自然互利共生，那麼永續與經濟發展就可以達成雙贏的局面，這是黃柏鈞深深堅信的理念。

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▲ 臺灣藍鵲與茶存在著食物鏈的關係。 （圖／黃柏鈞提供）

推動茶園流域收復 保護生物生態棲息

常常有人問黃柏鈞，「《臺灣藍鵲茶》是為了保護臺灣藍鵲而種植的茶葉嗎？」，其實這個說法不盡然正確，臺灣藍鵲與茶存在著食物鏈的關係，臺灣藍鵲會吃茶苗上的蟲子，而蟲子吃茶葉，一連串的生態食物鏈下來環環相扣，一旦土地被施作農藥，影響的是整個翡翠水庫的生態鏈，因此黃柏鈞所採用的方式稱為「流域收復」，以翡翠水庫集水區為中心，計畫以契作的方式與農 友實行友善種植，讓這個地方的動物像是山羌、穿山甲以及臺灣藍鵲可以在此繁殖復育，因此黃柏鈞才會以「臺灣藍鵲」作為臺灣在地茶葉品牌的象徵。

▲ 黃柏鈞所採用的方式稱為「流域收復」，以翡翠水庫集水區為中心用契作方式採友善環境種植方式。 （圖／記者詹皓帆拍攝）

看見社會弱勢需求

用誠心讓農

友認同

要推動茶葉無毒種植，其實困難重重，黃柏鈞苦笑的解釋，因為坪林這邊的茶田多是小農種植，每塊梯田相近不遠，如果左右鄰邊的田地採用的是慣行農法，而中間實行無農藥種植的田地就會慘遭茶蟲攻擊，即使茶農決定轉作有機種植，但過程中約有三年的轉型期會減少收益，如此漫長的陣痛期使農友們望而卻步，即使黃柏鈞提出以保證收購的方式想說服農友，初期願意投入的農家還是寥寥無幾。

▲ 黃柏鈞為農友的二代提供課後輔導，果然有農友看到了小孩成績的進步，而加入黃柏鈞的契作行列。 （圖／記者詹皓帆拍攝）

黃柏鈞轉念一想，若是經濟上的利誘沒有辦法說服農友，他就必須要做得更多，他觀察到的偏鄉教育的不足，黃柏鈞為農友的二代提供課後輔導，果然有農友看到了小孩成績的進步，而加入黃柏鈞的契作行列，黃柏鈞表示要跟農 友打交道先要讓他們認識你，之後才是認識你想要做什麼？

▲ 黃柏鈞曾被賣家毀約，在下訂完茶葉後就人間消失，他硬著頭皮貸款買下八百斤的茶葉。 （圖／記者詹皓帆拍攝）

為記取失敗教訓 創業取名八百斤

談起創業的血淋淋經驗，黃柏鈞至今仍歷歷在目，「創業失敗了，那個不叫做換工作，是人生被扒了一層皮。」在創業初期，黃柏鈞曾被賣家毀約，在下訂完茶葉後就人間消失，農友的收成不能辜負，他硬著頭皮買下了 800 斤的茶葉，後來「八百斤」的典故，成為了他社會企業的名稱，黃柏鈞回憶起那段時光只能躲在棉被裡面哭，也不知道下一步該怎麼辦？他也奉勸想要創業的年輕人，要衡量自己是否可以接受，當你看到自己身邊的朋友，都已經有一份安穩的工作，過著還不錯的生活，而你卻要絞盡腦汁為你的事業解決處理不完的問題，這樣的生活你真的可以承受嗎？問他是如何承受這一切的，黃柏鈞回說：「可能我是個極度樂觀的人吧！」

生態與經濟發展共存 用消費行為撼動轉作

黃柏鈞早期都在教育、學術團體服務，曾經的他也認為經濟與永續並無法共存，他曾經認為， 「 真正的生態就是沒有人存在的生態 」，但黃柏鈞後來想通，人本來就是存在於自然的一部分，要做到真正的保育環境，經濟也必須要有所成長，因為「人本來就是生物的一部分，人本來就應該再融入自然裡」，舉例來說大臺北的人口約有 260 多萬人，每人不用買到一斤，就可以使山上所有的農家轉型，等於是翡翠水庫上游將可以不被農藥污染，透過消費也能達到保護生態的目的，這也是黃柏鈞創立《臺灣藍鵲茶》的初衷。

黃柏鈞小檔案

現職： 《臺灣藍鵲茶》品牌創辦人

學歷： 臺北大學自然資源研究所碩士