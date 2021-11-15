爭年輕藍支持　林昶佐：可去問有幾個藍里長想罷免我？

無黨籍立委林昶佐今（15）日接受電台專訪，對於日前中選會宣布其罷免案因錯假連署過多，二階段聯署未達標準需補件一事表示，相信罷免團體會故技重施，「送出造假聯署、賭抽檢過關」，他仍會全力正面迎戰，且積極爭取過去因為家庭背景而未支持他的非傳統支持者的年輕人、新生代「年輕藍」一起理性面對國家的未來，投下反對罷免票，「我們不會坐以待斃」。
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林昶佐也提醒，根據媒體報導，罷免團體蒐集一些「名冊」在抄寫，不但禁不起檢驗，也會有刑責問題。他無奈說，相信罷免團體會故技重施，會透過各種方式去蒐集補件名單，現在還不是鬆懈的時候。
林昶佐說，國民黨即使提供黨員民冊讓罷免團體抄寫，「但可以實際去問有幾個國民黨的里長想罷免我？有多少他們黨籍里長和我合作解決過去立委解決不了的陳年老案？」，而除了地方服務以外，這段期間，他也將力推年輕人重視的議題，如同婚、動保、體育、電競、刺青師檢定等，「不能因為被罷免，就把過去重視的多元面向都收起來」。
林昶佐強調，有些年輕人過去因為家庭背景而未投票給他，罷免反而是一個好機會，讓這些人好好檢視林昶佐的成績，以及如何在國際發聲、在國會問政、在地方服務。他會盡力爭取這些朋友的支持，投下反對罷免票。
此外，昨日民進黨全代會，林昶佐和陳柏惟都受邀出席。林說，從罷免、公投到補選，並非個別事件，而是捍衛台灣的發展方向，這一年多來，國民黨被極端力量帶著走，在台灣各地掀起烽火，如今對於過去藍綠曾有共識的停止核四、進口肉品尊重國際標準、以及台美關係必須前進等，國民黨都為了政治利益突然反悔、撕裂國家，這樣台灣的方向怎麼繼續進步？人民怎麼能接受？他相信即使是理性的藍營支持者或年輕一代，也不能接受這種極端做法，因此希望團結更多人，讓他們不要被極端情緒綁架。