爭年輕藍支持　林昶佐：可去問有幾個藍里長想罷免我？

無黨籍立委林昶佐今（15）日接受電台專訪，對於日前中選會宣布其罷免案因錯假連署過多，二階段聯署未達標準需補件一事表示，相信罷免團體會故技重施，「送出造假聯署、賭抽檢過關」，他仍會全力正面迎戰，且積極爭取過去因為家庭背景而未支持他的非傳統支持者的年輕人、新生代「年輕藍」一起理性面對國家的未來，投下反對罷免票，「我們不會坐以待斃」。





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