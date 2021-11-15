為何台灣超流行洗衣球？婆媽曝「1優勢」讚翻：回不去了
洗衣服是平時常會做到的家事之一，會用到的產品不外乎有洗衣精、柔軟精等，不過近幾年市面上出現一款新的洗衣產品「洗衣球」，只要丟入一顆就能將衣服洗乾淨，價格卻不便宜，讓一名網友好奇問「洗衣球的優勢在哪裡？」貼文一出立即引起熱議，不少人秒喊：「租屋族很好用啊，帶一顆就走，比拿一整罐方便太多」、「若旅行有需要用到洗衣機也很方便，用夾鍊袋包幾顆洗衣球就能出門了」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-15 11:49:39
該名網友昨（14）日在PTT貼文，他以「洗衣球的優勢在哪裡？」為題，表示這一兩年只要去大賣場買洗衣精，看到洗衣球商品的比例越來越高，不過價格卻不便宜，反而洗衣精還能調整要加入的量，讓他質疑買洗衣球根本就沒比較省錢啊，因此好奇問：「請問有人知道洗衣球哪裡好嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「旅行很方便」、「懶人救星」、「旅行方便＋1，去洗衣店也方便」、「租屋族很好用啊，帶一顆就走，比拿一整罐方便太多」、「若旅行有需要用到洗衣機也很方便，用夾鍊袋包幾顆洗衣球就能出門了，完全不用為此困擾」、「1捏起來療癒，2在租屋處使用很方便，直接帶一顆洗衣球走，不用抱一罐洗衣精」、「懶啊，拿一罐重的要死，手還黏黏的」、「方便，尤其是旅行」。
不過，也有網友不認同，「新鮮感，買過一次後就換回洗衣精了」、「用洗衣精也沒多幾秒，可能買洗衣球的都是世界首富等級，一秒幾百萬上下」、「誰還一顆顆丟，浪費時間」、「自己家裡有洗衣機的話根本就沒差了吧」、「我也覺得根本不省，有覺得省的是不是洗大量」、「買能自動測量洗劑的洗衣機比較方便」。（編輯：賴禹妡）