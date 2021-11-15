馬英九脫口「蔡殺投」　綠營反揭：8年執政封殺所有公投

國民黨昨（14）日在台中舉辦公投說明會，前總統馬英九出席時表示，民進黨前輩蔡同榮一生推動公投，被稱為「蔡公投」，現在又來一位「姓蔡的」，擋公投的行徑可以稱為「蔡殺投」，狂言一出，引發論戰。民進黨立委許智傑認為，這樣的發言是自我降格，有失曾任總統的高度；熟悉公投制度由來的綠營幕僚則說，過往對公投態度較為保留的其實是藍營選民，馬英九的這番話應會讓其自身支持者一頭霧水、價值錯亂。





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