馬英九脫口「蔡殺投」　綠營反揭：8年執政封殺所有公投

國民黨昨（14）日在台中舉辦公投說明會，前總統馬英九出席時表示，民進黨前輩蔡同榮一生推動公投，被稱為「蔡公投」，現在又來一位「姓蔡的」，擋公投的行徑可以稱為「蔡殺投」，狂言一出，引發論戰。民進黨立委許智傑認為，這樣的發言是自我降格，有失曾任總統的高度；熟悉公投制度由來的綠營幕僚則說，過往對公投態度較為保留的其實是藍營選民，馬英九的這番話應會讓其自身支持者一頭霧水、價值錯亂。
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一位熟悉公投制度由來的幕僚則向記者指出，年底4項公投案，無論核四重啟、三接遷離、反美豬等爭議問題，其實都與馬英九的八年執政直接相關，例如在CODEX尚未訂出標準前，就執意要開放萊劑肉品進口、核四封存，以及核定把三接蓋在藻礁上，大舉在海岸開發200多公頃，全都是在馬任內的決策。
該人士說，馬要求支持者在公投案都投下同意票，形同「邀請所有人打自己的臉」，不由得讓人好奇馬英九到底是記憶不復以往，或者還有其他說不出的理由。
另名綠營人士痛批，不管是國民黨，還是馬英九，總喜歡在公投議題上，拿民進黨的前輩如已逝的前立委、一生推動公投的蔡同榮、堅定反核的前主席林義雄來說嘴，但卻未檢討、誠實面對過去如何百般阻擾公投立法。
該人士提到，2003年立法院制定「公民投票法」時，強加「雙二一」的高門檻，和設立「太上皇機關-公投審議委員會」咨意否決任何公投提案，這也是當時的「公投法」被稱之為「鳥籠公投」的原因，如今，馬英九還有臉拿「蔡公投「來說嘴，根本是在侮辱蔡同榮，羞辱台灣的民主。
該人士也說，台灣公投自2003年立法後，國民黨始終反對公投進行，2004年進行的防禦性公投，國民黨為首的藍營勢力不但發起舉領公投票運動，企圖利用「雙二一」高門檻讓公投不過關，中廣董事長趙少康甚至還以前總統陳水扁利用公投綁大選為由，反對公投進行。
該人士也舉例，在2008年也進行了包含入聯公投、討黨產等4項公投，時任國民黨主席吳伯雄質疑公投綁大選，公投會亂大選、會毀大選，決議發動拒領公投票，並主張公投與大選分開，另擇日投票。如今星移物換，國民黨卻提出要公投綁大選的公投，國民黨不顧2018年最大受害者丁守中的感受，也忘了過去說公投綁大選會亂大選、毀大選的質疑。
該人士進一步說，把公投當作毒蛇猛獸的就是國民黨。馬英九8年的執政期間，不管在野黨與民間團體提出任何的公投案，像是制定黨產條例公投、入聯公投、ECFA交由人民公投決定、反核四公投等，通通利用「公投審議委員會」以不符規定為由隻手封殺，也因此，在馬英九執政8年間，台灣從沒舉行過任何一次的全國性公投。
該人士表示，因為馬執政8年利用「公投審議委員會」阻擋人民公投提案，故2016年蔡政府上台後，在2017年推動公投法進行修法，把「雙二一」、「太上皇機關」廢除。然而2018年國民黨卻利用大量公投提案綁大選，造成當時投票亂象，傷害台灣民主，也因此，立法院才又在2019年修法，把公投與大選脫鉤，且確立公投舉行時間。
該人士說，現在國民黨又想要提出公投綁大選公投，聲稱公投被沒收，其真正目的欲讓台灣的民主公投機制「倒退嚕」，重現2018年投票亂象，「利用民主反民主」。