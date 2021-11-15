警抄「海神惡煞」幕後組織　今逮4嫌查扣4車

臺中市警局針對日前發生張姓犯嫌等3人因行車擦撞毆人事件，經報請臺中地檢署檢察官指揮，嚴辦追查張嫌等經濟來源，過濾分析其幕後組織，於今(15)日查獲幕後博弈集團許姓主嫌及集團重要幹部等計4人到案，共查扣名下賓士保時 捷等車輛4部、現金、工作手機等物，全案依組織犯罪防制條例、洗錢防制法、賭博等罪嫌移送偵辦。後續仍有數個博奕據點追查中。
記者鄧力軍/台中報導
2021-11-15 12:36:32
台中市長盧秀燕到醫院探親受傷的宋姓同學及其家屬時，承諾將查出是誰替歹徒們撐腰，臺中市警局長蔡蒼柏記者會中亦誓言秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，對於街頭暴力滋事分子，除依聚眾鬥毆、妨害秩序偵辦外，亦全面清查幕後「撐腰」人士，查辦所依附之不法行業，聚焦打擊嚴辦到底!。
經台中地檢署檢察官指揮追查主嫌張敦量經濟來源，過濾分析其幕後組織，於今(15日)逮捕幕後博弈集團許姓主嫌及重要幹部共4人到案，嫌犯中還有一名長髮女生。警方查扣該博奕集團的保時捷瑪卡、賓士C Class、以及Toyota原裝進口Alphard4輛名車，後續警方仍有數個博奕集團據點追查中。全案依組織犯罪防制條例、洗錢防制法、賭博等罪嫌移送偵辦。