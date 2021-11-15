蘇揆指示放寬台商2年除籍規定 徐國勇坦言：現階段不宜
針對台商逾2年無法返台將遭除籍，內政部長徐國勇今（15）日於內政委員會表示，內政部認為現階段不宜修法放寬，但因行政院長蘇貞昌曾於院會中指示，所以還是會研議。
記者羅婉庭／台北報導
2021-11-15 12:12:36
徐國勇上午應邀出席內政委員會，針對「春節台商返鄉防疫工作辦理情形」進行專題報告並備詢。徐指出，依《戶籍法》第16條第3項規定，出境2年以上，應為遷出登記，是僅對出國逾2年國人就其出境事實辦理戶籍遷出登記，其仍具有中華民國國民身分，並非除籍，出境遷出僅是戶籍管理措施。
徐國勇說明，依判例，遷徙是事實行為，遷徙登記應依事實認定，因此，當事人若已超過2年未有在國內居住的事實，自應依「戶籍法」辦理遷出登記。
徐國勇強調，是否以疫情不可歸責因素考量修法放寬期限，內政部立場是認為我國並未限制國人不得入境返台，針對無法返台的國人，難以認定有不可歸責當事人的情事，已出境國人只要在2年期間返台一次，戶籍即不會被遷出，且防疫期間也有眾多國人返台。
徐說，若以無法歸責事由放寬出境遷出規定，戶政機關在登記實務上窒礙難行，會發生個案認定標準不一。基於正確戶籍資料並落實戶籍管理，尚不宜放寬出境遷出登記年限的規定。