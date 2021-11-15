辦世界同志遊行遭稱「地區」！王婉諭批：中國荒謬施壓
高雄同志遊行聯盟宣布，2025世界同志遊行將在台灣舉行，將是這項遊行首次在東亞地區舉辦。不過，主辦單位「國際同志遊行組織聯盟」（InterPride）早先發出的聲明中，卻稱我國為「台灣地區」（the region of Taiwan）。對此，外交部證實為中國施壓所致。時代力量立委王婉諭今 （15）日批評，中國施壓的行為荒謬。
記者呂炯昌／台北報導
2021-11-15 12:31:21
王婉諭指出，台灣已取得 2025 年世界上最大同志遊行活動「世界同志遊行（WorldPride）」的申辦權，將是世界同志遊行首度移師亞洲舉行，屆時台灣不僅會為鄰近國家的同志社群帶來重大影響，也能同時讓鄰近國家人得以親身參與這項盛事。不過，在目前主辦方的聲明中，卻是將台灣稱為「台灣地區」（the region of Taiwan），不出所料，又是中國在背後施壓。
王婉諭批評，這樣莫名的行為實在荒謬，國家尊嚴及 NGO 平等參與國際的權益，不應該因為中國施加如此莫名的政治壓力而受損。而且，中國到底憑什麼說三道四？
王婉諭舉例，過去在同婚議題上，中國一向持完全反對的立場，去年人大常委會發言人就曾在記者會上，公開表示「一夫一妻才符合中國國情」，近期又以「危害中華民族生存」為理由肅清偽娘，逼得許多藝人、網紅、直播主紛紛留起鬍子，爭先恐後地前往健身房打卡，要強調自己陽剛的一面；中國對於性別的想像仍停留在「男陽剛女陰柔」、「一夫一妻一生一世」的傳統樣態，對於 LGBTQIA+ 族群強烈打壓。
王婉諭表示，對比前天台灣舉辦的走鐘獎，小 A 辣憑藉「變性全紀錄」的影片拿下最佳女主角，並在致詞時對著台下 YouTuber 說：「你們都沒有我屌，因為我連那個都不要了！」讓一起出席的閨蜜跟許多人都被感動到哭。
王婉諭強調，「對同志社群而言，台灣跟中國，完完全全就是兩個世界。」希望中國能早日看清這一點，別連台灣成功申辦 2025 世界同志遊行都要介入、瞎攪和。