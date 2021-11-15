台灣大學93歲生日！管中閔重申3大發展目標

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管中閔致詞時也再次對外重申台大未來的發展發向，「未來大學的實踐，永續發展工作的推動，以及台大創校百週年的籌備工作」，未來大學期望打破傳統學制框架，提供學習模組，以更具彈性的方式，發展興趣與專長，目前還有如「產業學苑」與「校友終身學習」等計畫正在規劃中，希望台大學生能掌握跨領域的知識，面對新時代的挑戰。
在永續發展上，管中閔表示，台大2020 年發表第一本「大學社會責任報告書」，同時宣示台大的碳中和目標，將在2028 年達成碳中和50%，2048年達成碳中和。並已成立「永續發展推動委員會」，訂定台大的永續發展目標及策略；設置「永續辦公室」，制訂各項行動方案，整合校內行政及學術單位資源，將透過教學、研究與實際的社會參與，讓永續發展落實為台大的重點整合性工作，也希望永續發展的理念能深植所有學生心中。
最後，管中閔指出，台大將在2028年慶祝創校100週年，相比於歐美許多數百年的大學，台大仍屬年輕，但百週年仍是值得慶賀的大事，雖然還有6年，但可能的慶祝活動，如大型國際會議或論壇，百年校史的文字記述與影像回顧，以及新的指標建築等，都需要提早規劃和準備，因此，已成立「創校100年校慶籌備委員會」，並且期待全校師生與校友們共同參與，讓百歲校慶成為凝聚大家的目標。