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台灣大學93歲生日！管中閔重申3大發展目標

▲國立台灣大學今（15）日舉行創校93年校慶大會，台大校長管中閔致詞時也重申台大未來的發展目標。（圖／台大提供）
▲國立台灣大學今（15）日舉行創校93年校慶大會，台大校長管中閔致詞時也重申台大未來的發展目標。（圖／台大提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-11-15 12:20:14

國立台灣大學今（15）日舉行創校93年校慶大會，台大校長管中閔於典禮中致贈名譽博士學位給文學院特聘講座教授、知名作家白先勇與聯發科技股份有限公司董事長蔡明介，另外表揚10位傑出校友及頒發學生社會奉獻特別獎等多項獎項。管中閔致詞時也重申台大未來的發展目標，包含「未來大學」跨領域育才計畫，和「社會責任報告書」中預計於2048年達成全校碳中和。

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台大創校93年校慶今日舉行，致贈兩名譽博士學位，包含台大文學院特聘講座教授白先勇與聯發科技股份有限公司董事長蔡明介，同時表揚葉文心、朱宗慶、劉立方、張世富、郭聰田、米玉傑、朱樹勳、段行建、劉兆玄、劉國瑞等為10位傑出校友。

管中閔致詞時也再次對外重申台大未來的發展發向，「未來大學的實踐，永續發展工作的推動，以及台大創校百週年的籌備工作」，未來大學期望打破傳統學制框架，提供學習模組，以更具彈性的方式，發展興趣與專長，目前還有如「產業學苑」與「校友終身學習」等計畫正在規劃中，希望台大學生能掌握跨領域的知識，面對新時代的挑戰。

在永續發展上，管中閔表示，台大2020 年發表第一本「大學社會責任報告書」，同時宣示台大的碳中和目標，將在2028 年達成碳中和50%，2048年達成碳中和。並已成立「永續發展推動委員會」，訂定台大的永續發展目標及策略；設置「永續辦公室」，制訂各項行動方案，整合校內行政及學術單位資源，將透過教學、研究與實際的社會參與，讓永續發展落實為台大的重點整合性工作，也希望永續發展的理念能深植所有學生心中。

最後，管中閔指出，台大將在2028年慶祝創校100週年，相比於歐美許多數百年的大學，台大仍屬年輕，但百週年仍是值得慶賀的大事，雖然還有6年，但可能的慶祝活動，如大型國際會議或論壇，百年校史的文字記述與影像回顧，以及新的指標建築等，都需要提早規劃和準備，因此，已成立「創校100年校慶籌備委員會」，並且期待全校師生與校友們共同參與，讓百歲校慶成為凝聚大家的目標。

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