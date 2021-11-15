環保局啟動感測器及凌晨突擊 「天羅地網」稽查收實效

改善空氣品質已成為縣市政府重要議題，苗栗縣於3年前即在縣內八大工業區及陳情熱點，先後布建500台空氣品質感測器，時時監控空品變化。去年，空氣品質及噪音管制科更啟動凌晨突擊檢查機制，雙管齊下已有實效，業者不敢再心存僥倖，積極啟動自主管理，縣境內空氣品質已見改善，空汙及工業異味陳情案件，分別較109年下降10-18%。

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苗栗縣環保局一向重視空品管制，3年前限於人力不足，積極導入科技設備， 在竹南科學園區、銅鑼科學園區、竹南工業區、頭份工業區、廣源工業區、西山工業區、銅鑼工業區、中興工業區等8大工業區，與多處陳情熱點及社區敏感點，一共布建了500台空氣品質感測器，為此大幅提昇稽查效率。

▲苗栗環保局稽查空品不手軟，除廣布微型感測器，去年起更啟動凌晨突擊，已讓業者不再心存僥倖，樂意配合自主管理。（圖／環保局提供）

環保局表示，除了透過科技所佈下的天羅感測器外，去年起，又鎖定業者最易偷排放空污的凌晨時段，由環保局 空噪科人員發動 全面突擊檢查，直搗廠區內抓空汙，一經查緝屬實，立即開單重罰。如此，天羅搭配突擊檢查的地網，迫使業者不得不上緊發條，積極自主管理廠區內廢氣排放品質。

今年環保局進一步 將空品微型感測器再升級，同時加裝風速風向計，針對污染源進行溯源，並藉由說明會，讓業者了解廠外周邊皆已布建空品感測器，24小時不間斷地監控，提醒業者切勿違法，並呼籲業者提升廠內自主管理。據了解，已有數家知名業者開始在廠區內自行加裝感測器，確保能確實控管廠區內污染源。

經過一連串啟用科技監控、稽查、說明會等動作，環保局空噪科長林健智表示，苗栗縣境內空氣品質已見改善！根據 今年5月起所啟動的行動式空品應變車(兼具監測功能)顯示，利用感測器分析高值熱區或屢遭陳情熱點所進行的監控發現：空污陳情案件數較109年下降10%，工業異味陳情案件數則下降18%！