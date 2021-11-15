環保局啟動感測器及凌晨突擊 「天羅地網」稽查收實效

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環保局表示，除了透過科技所佈下的天羅感測器外，去年起，又鎖定業者最易偷排放空污的凌晨時段，由環保局空噪科人員發動全面突擊檢查，直搗廠區內抓空汙，一經查緝屬實，立即開單重罰。如此，天羅搭配突擊檢查的地網，迫使業者不得不上緊發條，積極自主管理廠區內廢氣排放品質。
今年環保局進一步將空品微型感測器再升級，同時加裝風速風向計，針對污染源進行溯源，並藉由說明會，讓業者了解廠外周邊皆已布建空品感測器，24小時不間斷地監控，提醒業者切勿違法，並呼籲業者提升廠內自主管理。據了解，已有數家知名業者開始在廠區內自行加裝感測器，確保能確實控管廠區內污染源。
經過一連串啟用科技監控、稽查、說明會等動作，環保局空噪科長林健智表示，苗栗縣境內空氣品質已見改善！根據今年5月起所啟動的行動式空品應變車(兼具監測功能)顯示，利用感測器分析高值熱區或屢遭陳情熱點所進行的監控發現：空污陳情案件數較109年下降10%，工業異味陳情案件數則下降18%！
苗栗縣環保局長陳華盛表示，近年透過空品感測器監控及應用，在稽查與宣導相輔相成作用下，已有效達到嚇阻作用。縣內業者為避免受罰，也逐漸提高自主管理，部分業者更於廠內安裝空品感測器監控廠內製程，實現感測器布建監控工業區之初衷。此外，由陳情案件數明顯下降，也證實轄內違規廠商減少了，讓民眾對於空氣品質有所改善，確實有感。