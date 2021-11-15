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甜蝦跟小山一樣高！藏壽司進軍嘉義　大份量海味寵客

▲藏壽司插旗嘉義耐斯，祭出大份量海味寵客！甜蝦竟然堆得跟小山一樣高。（圖／藏壽司提供）
▲藏壽司插旗嘉義耐斯，祭出大份量海味寵客！甜蝦竟然堆得跟小山一樣高。（圖／藏壽司提供）

記者蕭涵云/台北報導

2021-11-15 13:37:55

嘉義人吃起來！藏壽司宣布插旗嘉義耐斯百貨，明（16）日搶先試營運，成為當地首間進駐的日系連鎖壽司店。限時7天推出「甜蝦珍鮭祭」，澎湃大份量海味只寵嘉義人，堆得像小山一樣高的「大盛甜蝦仁飛魚卵」，還有大手筆擺上16尾甜蝦的「大滿足甜蝦握壽司」，看得都要流口水！開幕兩週還有FB按讚九折優惠，和藏壽司X三麗鷗聯名限量手提袋滿額禮也一起推出。

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▲大滿足甜蝦握壽司一盤豪邁吃進16尾甜蝦。（圖／藏壽司提供）
▲大滿足甜蝦握壽司一盤豪邁吃進16尾甜蝦。（圖／藏壽司提供）
嘉義不用再等了，首間日系連鎖壽司店總算來了！藏壽司看準中南部餐飲商機，確定11/23正式插旗嘉義耐斯百貨，11/16試營運先推出「好食特選」，打造炙烤青醬鮭魚、醬煮扇貝和七味粉醃漬鮪魚三款期間限定的菜色。

▲大盛甜蝦仁飛魚卵，澎湃海味堆得像小山一樣高。（圖／藏壽司提供）
▲大盛甜蝦仁飛魚卵，澎湃海味堆得像小山一樣高。（圖／藏壽司提供）
▲豪華三鮮一盤三貫只要80元。（圖／藏壽司提供）
▲豪華三鮮一盤三貫只要80元。（圖／藏壽司提供）
最吸引人的，當然是11/19起限時7天供應的「甜蝦珍鮭祭」，「大滿足甜蝦握壽司」一口氣擺上16尾甜蝦，「大盛甜蝦仁飛魚卵」則在小山一樣高的甜蝦仁上再堆滿飛魚卵！或是「豪華三鮮」干貝、鮪魚及鮭魚各一貫只要80元等，超澎湃海味吃得好滿足。

▲「好食特選」和藏壽司X三麗鷗聯名HELLO KITTY手提袋通通有。（圖／藏壽司提供）
▲「好食特選」和藏壽司X三麗鷗聯名HELLO KITTY手提袋通通有。（圖／藏壽司提供）
11月30日起當日單筆消費滿1,200元，並按讚官方Facebook粉絲專頁，還可兌換限量的粉藍色HELLO KITTY手提袋，把捧著海膽軍艦的HELLO KITTY帶回家！

▲藏壽司進軍中南部餐飲市場，插旗嘉義耐斯百貨。（圖／藏壽司提供）
▲藏壽司進軍中南部餐飲市場，插旗嘉義耐斯百貨。（圖／藏壽司提供）

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