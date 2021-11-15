世界同遊台灣遭稱「地區」　陳其邁、黃捷要求更正

▲「高雄同志遊行聯盟」（Kaohsiung Pride）取得2025年世界同志遊行主辦權，然該聯盟新聞稿中以「台灣地區」（the region of Taiwan）不當稱呼我國，對此高雄市長陳其邁強調：我們是「中華民國台灣高雄市」，這是我們的名字，也是主辦地點。（圖／記者鄭婷襄攝，資料畫面）
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▲「高雄同志遊行聯盟」（Kaohsiung Pride）取得2025年世界同志遊行主辦權，然該聯盟新聞稿中以「台灣地區」（the region of Taiwan）不當稱呼我國，對此高雄市長陳其邁強調：我們是「中華民國台灣高雄市」，這是我們的名字，也是主辦地點。（圖／記者鄭婷襄攝，資料畫面）
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-11-15 12:53:18
國際同志遊行組織聯盟（InterPride）日前宣布「高雄同志遊行聯盟」（Kaohsiung Pride）取得2025年世界同志遊行主辦權，然該聯盟新聞稿中以「台灣地區」（the region of Taiwan）不當稱呼我國，高雄市政府強調已致函強調台灣從來不隸屬於任何其他國家，請InterPride儘速更正，高雄市議員黃捷則認為，臺灣是亞洲第一個同婚合法化的國家，現在卻看到中國刻意的打壓和矮化，實感諷刺。
高雄市長陳其邁表示，台灣是亞洲第一個承認同性婚姻的國家，2025將在高雄舉辦東亞首次的「世界同志遊行」（WorldPride）是高雄也是台灣人的驕傲，也象徵婚姻平權的里程碑，對於該組織稱台灣為「地區」深感遺憾，民間團體已經有向主辦單位提出澄清，另外外交部也有協助，市府行國處也跟相關單位做澄清跟釐清，我們是「中華民國台灣高雄市」，這是我們的名字，也是主辦地點。 高雄市議員黃捷則認為，她在為高同遊寫支持信時，明確寫到臺灣是亞洲第一個同婚合法化的國家，現在卻看到中國刻意的打壓和矮化，實感諷刺，對比中國對人權的迫害，甚至祭出「娘炮禁令」來打擊多元性別氣質，臺灣反而是在課綱裡清楚訂定性平教育包括尊重所有的性別氣質與性傾向。 ▲臺灣是亞洲第一個同婚合法化的國家，現在卻看到中國刻意的打壓和矮化，實感諷刺。（圖／黃捷服務處提供）
黃捷指出，兩國很顯然是不同的政治實體，風氣和文化差異更是天壤之別，對性別充滿歧視和偏見的中共在同志活動上也要吃臺灣豆腐，只顯得可笑，希望全世界可以透過世界同志遊行認識臺灣，也讓全世界知道，民主多元的臺灣從不附屬於任何一個國家。
高雄市政府也表示，高雄在超過300個會員投票之下取得世界同志遊行主辦權，代表台灣長久以來的努力受到肯定，以及國際社群認同我國參與所能帶來的正面效益，呼籲國際同志遊行組織聯盟尊重台灣並未隸屬任何國家的事實，維護國際成員平等參與組織的權益，以具體行動彰顯其核心價值。