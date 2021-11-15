奈良美智特展最終站南美1館明展出 最新作品首次曝光

日本最具影響力的當代藝術家奈良美智（ YOSHITOMO NARA ）於今年 3 月起在台展開「奈良美智特展」巡迴展，繼台北、高雄之後，終點站即將於 16 日在台南美術館 1 館隆重登場。

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奈良美智多次造訪台灣，對台南有種很像自己故鄉青森縣弘前市的親密感，而當看到南美館 1 館的空間照片時，便決定作品要在南美館 1 館的古蹟棟展出。台南美術館 1 館於日治時期由技師梅澤捨次郎設計， 1931 年建造落成，做為當時的警察署，這幢古蹟饒富台日文化氣息與飽滿歷史脈絡，讓台日友誼的淵源更加深厚。

奈良美智幾乎所有的創作前製，如釘製畫框、繃畫布到上打底劑等都親手完成，作品到世界各地展出時也親力親為，不假手他人。這次來台巡迴因受疫情影響需防疫隔離 14 天，在台南的隔離期間，創作能量爆發，產出非常多新作，這些隔離期間的創作都將在南美館 1 館首次曝光。較於前兩站 50 餘件展品，奈良美智特展台南最終站展出的作品大大小小逾 180 件，是 3 場巡迴當中作品量最多的一站。

奈良美智的許多作品，畫中人物的眼睛常常是畫作焦點，決定整張繪畫的力量幾乎都集中在「眼睛」。但台南場的主打作品「微熱少女 Slight Fever」 ，許多人好奇女孩的右眼為何被遮蓋。主要是奈良美智在畫完作品當下，頓時覺得少女眼神有著他自己也無法觸及的深層心理，因此才遮蔽其中一眼，讓觀眾自行解讀。奈良美智也特別指定由「微熱少女 Slight Fever」 作為壓軸場主視覺，邀請民眾一起見證這幅在他成長歷程中具重要地位的畫作。此次特展也包含奈良美智最有名的作品「生命之泉」，「生命之泉」為一大型單色雕塑，奈良美智選擇南美館古蹟棟的廊道為展出空間讓作品得到最佳詮釋。

奈良美智特展為感謝台灣於 311 東日本大地震及疫情期間的關懷與協助，採免費入場，展覽採線上預約制，每場次額滿為止。展覽相關資訊請詳特展官方粉絲頁與文總、南美館官網。

展期從 2021 年 11 月 16 日 至 2022 年 2 月 13 日，