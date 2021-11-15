中職／曾被以「鐵拳」威脅　張政禹：振總是很貴的貴人

內野手張政禹本季站穩中華職棒（CPBL）味全龍游擊大關，這位21歲小將在青棒前沒有突出資歷與表現，最大的成長蛻變在就讀美和高中時期由「振總」陳瑞振親自雕琢，如今談起振總，他直言是「很恩的恩師、很貴的貴人」。





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