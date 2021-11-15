中職／曾被以「鐵拳」威脅　張政禹：振總是很貴的貴人

內野手張政禹本季站穩中華職棒（CPBL）味全龍游擊大關，這位21歲小將在青棒前沒有突出資歷與表現，最大的成長蛻變在就讀美和高中時期由「振總」陳瑞振親自雕琢，如今談起振總，他直言是「很恩的恩師、很貴的貴人」。
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陳瑞振對於基本動作、細節要求極高，是有名的「嚴師」。張政禹回憶高中時期有次和振總一對一練球，在夏天的屏東從早上8點半接球接到中午12點，即使累倒在底也不能休息，一邊接球還要吸收振總表達的接球重點。
張政禹說：「雖然當下感覺很痛苦，但當邁過一個坎後，本來接不到的球突然變成很自然地腳過去、球就進到手套，等於已經把他提醒的重點變成身體的記憶。」
「對我來說，他就是『很恩的恩師、很貴的貴人』，在球場上的很多思維都是他交給我，而且他教給我們的基本動作真的很細，光是同一種狀況下怎麼完成Play，從高一講到高三每次都是不同的說明方式，而且每次聽完都有不同的收穫，任何問題都問不倒他，就算被操得很累，還是不斷想從他身上挖寶。」張政禹說道
不過即使練習練到120分，選手上場時仍會有發揮不佳的時刻，嚴厲的振總有獨特的激勵方法。
張政禹回憶，有次振總直接問他：「你要在場上害怕球打來，還是要在場下害怕我的拳頭過去？」這句話讓他震驚至今。他強調，知道振總不是真的要打他，而是以這樣的方式要他不要害怕上場面對挑戰。
高中畢業後張政禹第一反應是解脫，終於不用再被振總「特別關照」，但如今這位21歲小將要扛起味全龍游擊大關，他也感嘆以前雖然覺得練球好累、好想快點結束，甚至在被振總罵的時候很害怕，但現在反而覺得跟他學太少，可惜沒有把振總的寶藏挖完就畢業。
陳瑞振目前是富邦悍將二軍首席教練，碰面時也相當關心昔日子弟兵近況。張政禹期待自己能向恩師看齊，也希望自己能表現越來越好，甚至夢想能拿下一座金手套獎，將榮耀獻給恩師。