COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

左營基地遭退役軍人持假證件闖入　陸戰隊懲處衛哨疏失

▲海軍左營基地為海軍艦艇與陸地單位之主要駐地，卻傳出遭到退役軍官持假證件成功闖入。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲海軍左營基地為海軍艦艇與陸地單位之主要駐地，卻傳出遭到退役軍官持假證件成功闖入。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2021-11-15 14:22:12｜2021-11-15 14:35:12

海軍左營軍區驚傳退役上校持假件闖入營區。海軍陸戰隊指揮部今（15）日表示，初步全面清查闖入者步行可能行經路線的並無門窗毁損，以及物品遺失等情，該部已檢討疏責人員懲處。

我是廣告 請繼續往下閱讀
媒體報導，1名已退役的陳姓少校12日晚間持假造的海軍校準部證件，先闖過海陸官兵把守的衛哨進入左營軍區，再翻牆進入海軍教育訓練暨準則發展指揮部辦公室，一直待到深夜12時才離開。當陳某持假證件要自大門衛哨離開軍區時，衞哨覺得有異，在打電話向教準部查證之際，陳某立即逃逸脫身，但卻留下隨身提袋與身份證。衛哨當下馬上向轄區左營分局四海派出所報案，隨後依據違反「要塞堡壘地帶法」及「偽照文書」等罪嫌控告陳某。

針對媒體報導「左營軍區遭侵入闖辦公室」，海軍陸戰隊指揮部今日表示，海軍教準部退伍陳姓民人於12日2327時，持偽證步行進入左營營區，13日0024時由門哨衛兵查獲，單位即將相關事證函送憲警偵辦，後續本部將全力配合調查並追究相關責任。

海軍陸戰隊指揮部表示，經初步全面清查陳民步行可能行經路線之單位，辦公處所均已上鎖，且並無門窗毁損及物品遺失等情，後續將全力配合檢調單位偵辦。

海軍陸戰隊指揮部強調，已檢討疏責人員懲處，並全面強化辨證及複式檢查機制，納入衛哨勤務訓練及案例宣教，並通令各單位強化門禁管制作為，杜絕類案再生。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀