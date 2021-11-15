左營基地遭退役軍人持假證件闖入 陸戰隊懲處衛哨疏失
海軍左營軍區驚傳退役上校持假件闖入營區。海軍陸戰隊指揮部今（15）日表示，初步全面清查闖入者步行可能行經路線的並無門窗毁損，以及物品遺失等情，該部已檢討疏責人員懲處。
記者呂炯昌／台北報導
2021-11-15 14:22:12｜2021-11-15 14:35:12
媒體報導，1名已退役的陳姓少校12日晚間持假造的海軍校準部證件，先闖過海陸官兵把守的衛哨進入左營軍區，再翻牆進入海軍教育訓練暨準則發展指揮部辦公室，一直待到深夜12時才離開。當陳某持假證件要自大門衛哨離開軍區時，衞哨覺得有異，在打電話向教準部查證之際，陳某立即逃逸脫身，但卻留下隨身提袋與身份證。衛哨當下馬上向轄區左營分局四海派出所報案，隨後依據違反「要塞堡壘地帶法」及「偽照文書」等罪嫌控告陳某。
針對媒體報導「左營軍區遭侵入闖辦公室」，海軍陸戰隊指揮部今日表示，海軍教準部退伍陳姓民人於12日2327時，持偽證步行進入左營營區，13日0024時由門哨衛兵查獲，單位即將相關事證函送憲警偵辦，後續本部將全力配合調查並追究相關責任。
海軍陸戰隊指揮部表示，經初步全面清查陳民步行可能行經路線之單位，辦公處所均已上鎖，且並無門窗毁損及物品遺失等情，後續將全力配合檢調單位偵辦。
海軍陸戰隊指揮部強調，已檢討疏責人員懲處，並全面強化辨證及複式檢查機制，納入衛哨勤務訓練及案例宣教，並通令各單位強化門禁管制作為，杜絕類案再生。