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服務接班人！全球人壽攜八三夭增員　鼓勵年輕人實現夢想

▲全球人壽「服務接班人計畫」職涯說明會開跑，希望能有更多「不放棄」的年輕人加入壽險業、開創未來人生版圖。（圖／全球人壽提供）
▲全球人壽「服務接班人計畫」職涯說明會開跑，希望能有更多「不放棄」的年輕人加入壽險業、開創未來人生版圖。（圖／全球人壽提供）

記者顏真真/台北報導

2021-11-15 14:50:41｜2021-11-15 14:50:52

為實踐永續服務承諾，讓客戶服務能夠長遠而完善，並看好年輕人獨有的韌性與面臨困境的勇敢，全球人壽率先推出「服務接班人計畫」，在台北場2021年服務接班人職涯說明會上，更找來年度招募代言人八三夭樂團，分享職涯過程並鼓勵年輕人勇於挑戰自我，不怕磨練與碰撞。全球人壽副董事長林文惠更勉勵年輕人「夢想是留給永不放棄的人」，全球人壽除了有完整的專業養成計劃、提供個人財務補助；全球人壽青年軍也暢談自身經驗，坦言「服務接班人計畫」相見恨晚。而接下來全球人壽的服務接班人職涯說明會也會陸續在台中及台南登場 。

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▲全球人壽「服務接班人計畫」職涯說明會開跑 ，年度招募代言人八三夭樂團鼓勵年輕人投入壽險業，勇於挑戰自我。（圖／全球人壽提供）
▲全球人壽「服務接班人計畫」職涯說明會開跑 ，年度招募代言人八三夭樂團鼓勵年輕人投入壽險業，勇於挑戰自我。（圖／全球人壽提供）
今年3月全球人壽即宣布邀請知名樂團「八三夭」擔任全球人壽年度招募代言人，展現全球人壽認同並支持年輕人對夢想與生活的自我期許，鼓勵年輕人投入壽險顧問行業。從鐵桿部隊到青年軍，全球人壽近年致力於業務年輕化，期許透過2021年「服務接班人計畫」，維持組織平均年齡35至40歲左右。「服務接班人計畫」為期18個月，透過公司精實的養成計劃，親自培訓保險專業領域，進公司第一件事不是交名單，是由公司提供名單，新人再也不用靠自己摸索。

全球人壽副董事長林文惠現身台北說明會時表示，許多年輕人在追求夢想的過程中，即便面臨挫折與無奈，還是勇敢面對屬於自己的挑戰，努力用自身的方式前進，她希望能勉勵年輕人「夢想是留給永不放棄的人」，有更多「不放棄」的年輕人加入壽險業、開創未來人生新版圖。對於新鮮人在投入壽險業之前，最擔心「初期收入不穩定」及「人脈不足」等兩大問題，她強調，全球人壽除了有完整的專業養成計劃、提供個人財務補助，初期更由公司給予名單，從服務現有客戶開啟壽險職業生涯。透過「服務接班人計畫」，引領年輕人投入壽險事業，只要加入計畫，都能成為最優秀的接班人。

▲全球人壽副董事長林文惠（左七）攜手年度招募代言人八三夭樂團（左八），招募年輕人透過「服務接班人計畫」投入壽險事業。（圖／全球人壽提供）
▲全球人壽副董事長林文惠（左七）攜手年度招募代言人八三夭樂團（左八），招募年輕人透過「服務接班人計畫」投入壽險事業。（圖／全球人壽提供）
入選為全球人壽青年軍的黃綉雲在說明會上也分享自身經驗，透露從來沒有想過自己的人脈可以這麼廣，加入全球人壽後，透過顧問式銷售，北到金山、南到墾丁都有客戶，薪水可以翻倍漲。在疫情下，經由不斷努力以及服務接班人計畫，讓自己的業績屢創新高，家人也很安心，從一開始的反對到現在非常放心，甚至很驕傲地說我女兒從事保險工作。黃綉雲也在過程中體悟到，愛是雙向且互惠的，透過協助客戶解決問題，幫助新人成長，原來收穫最多的是自己，保險不是自己最初的夢想，但是卻實現了好多自我夢想。

也是青年軍之一、從白色巨塔的物理治療師轉到壽險事業的鍾宏斌也提到，以往帶著白袍光環，對病人們都很嚴厲，但對方無法配合治療或是運動時，常感到愛莫能助。而自從穿起西裝從事壽險顧問後，走進每一個家庭，才發覺每個家庭、每個角色都有其難言之隱。在壽險專業養成過程中，也從原本傲慢的心轉換成更多同理與體會。感謝全球人壽，讓鍾宏斌自己感覺更有力量，照顧好每個客戶及朋友。

▲全球人壽6位青年軍代表（左至右分別為莊雍帆、翁子雅、鍾宏斌、王湘絢、黃綉雲、余淑芳）現身各場「服務接班人計畫」職涯說明會，分享自身經驗。（圖／全球人壽提供）
▲全球人壽6位青年軍代表（左至右分別為莊雍帆、翁子雅、鍾宏斌、王湘絢、黃綉雲、余淑芳）現身各場「服務接班人計畫」職涯說明會，分享自身經驗。（圖／全球人壽提供）
全球人壽「服務接班人計畫」提供1年的財務補助，在培訓期前6個月透過培養保險基本專業知識、學習保險商品、歷練銷售實務、持續考取進階專業證照；同時公司運用年輕人熟悉的如動畫、影片等線上數位訓練課程方式，更加認識壽險行業與壽險顧問的工作。第7個月有機會晉升區主任，學習完整風險評估與保單規劃、進行市場實務訓練、掌握業務發展數位工具並導入社群行銷與精準行銷；第19個月則有機會晉升業務經理，學習輔導新人技巧、團隊壯大與養成、職域經營與開拓，除了為自己創造超過年薪百萬的收入，更能深入社會各階層拓展人生的視野。

至於「服務接班人計畫」的目標之一，全球人壽更希望的是藉由接班人的養成，以更加親民與活潑的方式推廣正確的保險概念與價值。因此在養成過程中，公平待客訓練乃極為重要的一環。在招攬服務客戶的過程中，遵循9大公平待客原則去服務客戶，包括招攬內容真實性、協助客戶充分了解商品特性、審慎並完整的評估商品適合度、充分告知揭露風險並促進客戶了解自身權益等，尤其是高齡者及身心障礙者，更需要換位思考的貼心服務，才能達到以保險保障生活的目標，並真正落實公平待客與普惠金融的原則。藉由夥伴的努力，持續推廣保險的功能，保障更多人與家庭，繼續扮演風險分散的推手，建構社會安全網，落實公平待客。

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