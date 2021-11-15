接種高端仍要再「混打」2劑！莊人祥：僅針對出國需求者
指揮中心日前宣布，國際認可高端疫苗國家從6國變4國，並指出若有緊急出國需求，可持證明文件混打AZ疫苗、BNT疫苗或莫德納疫苗，引發各界質疑「打高端是白打」。對此，指揮中心發言人莊人祥今（15）日表示，有需要再加打國際疫苗者，其實只有針對要出國者，像是需要入境美國的民眾才需要加打疫苗。
編輯中心／綜合報導
2021-11-15 14:36:21
指揮中心12日公布國內開放高端疫苗混打方案，並指出接種高端可入境6國為「紐西蘭、帛琉、印尼、阿根廷、以色列、貝里斯」，但隔天就將阿根廷、以色列移除，另貝里斯實施日期待確定，因此遭到各界質疑。
針對是否打高端者都需要補打2劑國際疫苗，莊人祥在今日的疫情記者會上表示，沒有要出國，尤其是要到美國這些要打滿兩劑特定疫苗者都不用接種，他強調，據他所知，目前僅針對需要入境美國者才需要加打疫苗。
媒體追問，如果接種了2劑的疫苗後，抗體濃度是否會過高？莊人祥則表示，如果在接種四劑後抗體濃度增加是不是會造成其他副作用「不得而知」，但仍請民眾要特別留意，在混打打完疫苗後發生的副作用機率也會比較高，不過都屬於發燒、頭痛等這些比較輕微的症狀，基本上兩天內都會緩解。（編輯：林莞茜）
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