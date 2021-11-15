第15輪疫苗開放混打？莊人祥保證不跳票：明後天對外公告
針對第15輪是否開放混打AZ與mRNA疫苗，指揮中心發言人莊人祥在今（15）日的記者會上表示，相關規劃將在明後天說明，預計混打維持11月都有可能，這部分「不會跳票」。
編輯中心／綜合報導
2021-11-15 14:49:46
第14輪疫苗預約接種自13日開打，預計將接種至24日，並無混打規劃，僅供符合資格的民眾接種第一劑、第二劑的AZ疫苗與莫德納疫苗，以及第二劑BNT疫苗，不過近日陸續有BNT和莫德納疫苗到貨，讓外界對混打期程相當關注。
對此，指揮中心發言人莊人祥表示，是否提供混打，仍要視檢驗封緘情況而定，有關第15輪的規劃，最快在明天對外說明，他指出，混打在11月都有可能「這個應該不會跳票」，且往後混打疫苗擬規劃在平台上做意願登記，近日若準備好就會開放。
另外，被問及第14輪的疫苗接種，是否跟「即期品」AZ疫苗有關出現緩打潮？莊人祥說明，由於第14輪是在六日開打，接種的數量本來就不多，不過根據先前跟外界說明，有關疫苗預約，基本上都有九成以上的施打率。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。