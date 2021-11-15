施打高端疫苗者可混打其他疫苗？柯文哲：學術上叫白打了
我國生技產業研發的高端疫苗，因為不被國際普遍認可，因此防疫指揮中心宣佈，原本施打高端疫苗者，如果有就學等相關出國的因素，可混打國際認可的AZ、BNT或莫德納疫苗，引發社會各界議論。對此民進黨立委高嘉瑜則認為，這樣還算是民眾「賺到了」。對此台北市長柯文哲今（15）日回應，施打高端疫苗的70多萬人，如果要重打疫苗，這70幾萬人在學術上叫「白打了」。
記者丁上程／台北報導
2021-11-15 18:06:55
新黨台北市議員李慶元今日於台北市議會市政總質詢時，指出高嘉瑜稱打高端疫苗的民眾可再補打2劑疫苗是「賺到了」，這究竟是「賺到了」還是「白打了」？還是民眾成為了「高端混打其他疫苗的實驗白老鼠」？對此柯文哲則表示，當時在打高端時，他就想說有70幾萬個臨床三期者，可是要再重打疫苗必須控制，不然未來沒有數據可以分析，「這等於70幾萬（人）在學術上叫『白打了』。」
新黨議員潘懷宗也在質詢時追問，如果高端疫苗混打他牌疫苗，未來出問題要誰負責？柯文哲則表示，如果是緊急使用授權（EUA）的部分，是國家要負責，因為當時高端可以打到超過70萬人，是政府用緊急使用授權，所以國家要為發生的任何副作用負責。