鼓勵從政！民進黨六都議員初選民調　新住民可加成

《四方報》報導，民進黨昨（19）日舉行全國黨代表大會，通過直轄市議員選舉新人、新住民及青年黨內初選民調加成條款，確定青年、新住民新人黨內初選時民調可以加分，希望能鼓舞年輕世代與新住民族群踴躍從政。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-15 18:24:07
新南向是蔡英文就任後的重要政見之一，除了積極促進與東南亞各國的經貿、文化交流外，也投入資源推動新住民培力、鼓勵新住民參政。民進黨中執會日前針對「民進黨2022年直轄市議員提名特別條例」進行討論，決定明年議員黨內初選，新人民調積分將乘以1.1倍；若是新人又是青年或新住民，民調積分則可以乘以1.2倍。
所謂新人指的是「未曾登記各項公職選舉者」，新住民則是指透過婚姻關係歸化台灣、取得中華民國國籍者。而青年的年齡認定，則是以2022年直轄市議員黨內初選登記最後一天為基準日回推計算，35歲以下的年輕族群。
此外，該案也指出，若配偶、三等親內之親屬，曾任各級公職，而候選人的參選選區與其公職所屬選區相同或部分重疊者，不列入民調加權範圍。民進黨秘書長林錫耀表示，該案希望排除政二代後，對新人有初選加分，青年、新住民的加分則再高一些，討論時無人有異議，兼任黨主席的總統蔡英文當場宣布通過。