反萊豬對台美關係影響不大？林穎孟怒批：國民黨根本渣男
國民黨立委林為洲昨（15）日在臉書上承認，表示反萊豬進口會影響台美關係，不過卻進一步論述表示萊豬進口值並不是台美貿易大宗，因此「影響不大可以反萊豬」。對此無黨籍台北市議員林穎孟就抨擊，這種說法令人懷疑國民黨在國際不但沒有交過朋友，「甚至根本就是渣男，國民黨不應該綁架台灣。」
記者丁上程／綜合報導
2021-11-15 18:27:58
林穎孟表示，一般常識都知道，當雙方立下承諾，卻有一方突然毀棄諾言，那事情嚴重程度、所受損害的請求權，要看被毀棄那方的感受。「只有渣男背信時不會管另一方感受，擅自覺得影響不大。」因此，台灣若要在國際表演毀棄承諾這齣戲，對台美關係影響大不大，不是看台灣，而是要看被台灣背棄承諾的美國。
林穎孟批評，中國國民黨只會一直拿歐盟來詭辯，但事實上，歐盟全禁萊牛萊豬，沒有像台灣只會雙重標準，而他們除了被美國吿到敗訴、遭到美國報復而付出進口零關稅配額的代價外，歐盟人口超過四億，自己就是建立在自由貿易基礎上的國際組織，沒有要加入CPTPP 。然而今天要加入CPTPP的，是台灣，台灣要加入的是CPTPP，不是要加入歐盟，CPTPP第七章7.9條強調食品檢疫要遵循國際標準和科學證據，CPTPP國家都允許萊豬進口，台灣如何說服其他會員國家，台灣有違反國際標準的特權？
林穎孟呼籲，台灣作為國際一份子，就要習慣遵守國際秩序，真的不能再重回20年前，中國國民黨陷台灣於不義的陽謀老路。而中國國民黨蔣萬安委員，街頭宣傳被嗆美牛美豬雙重標準一時無法回答，蔣萬安如果要當台北市長，真的要想清楚自己的立場。