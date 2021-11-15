「高鐵娛樂購物城」B0T案今簽約 投資200億2026年開幕

眾所矚目的臺中高鐵站「高鐵娛樂購物城」BOT案，評選結果出爐，由第一大國際開發公司取得經營權，並於今日與交通部完成簽約。下午，第一大國際董事長原島榮一即在台中廣三SOGO發布開發計畫，將斥資200億元開發媲美杜拜MALL的世界級百貨購物中心，預計2022年底動工，2026年竣工開幕，提供1萬六千餘工作機會，創造大台中榮耀。

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▲「高鐵娛樂購物城」B0T案今簽約後，得標的第一大國際公司公開規畫計畫及建物模型。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.15)

交通部鐵道局「新高鐵段69、70、71 地號事業發展用地開發經營案」招商案，開發面積廣達4.8萬坪，總開發營業面積約18.2萬坪，經評選後，由廣三SOGO百貨集團主導的第一大國際開發取得最優申請人資格，今日正式完成簽約，隨即公開發布開發計畫。

「第一大國際開發」董事長原島榮一表示，台灣即將誕生一個世界級的高端時尚百貨購物中心，它是百貨零售業的台積電，定位為創造經濟最大產值，帶動地方經濟發展，預計斥資200億元重金，屆時將是全台單店面積最大，比台中百貨單店商場大3倍，透過便捷高鐵交通30分鐘的基本生活圈，鎖定大中部九縣市750萬客源，以挑戰單店營業額最高的國際級商城。

廣三SOGO總經理陳光榮表示，「高鐵娛樂購物城」坐落在台中高鐵站旁，三鐵共構出入口，已聘請國際級商業零售建築設計團隊BENOY貝諾，ARUP奧雅納及國內CAA竹間聯合建築師事務所一同打造，將以山雲水三個字為核心創意概念，呼應大台中地區在山水間悠遊的特殊地理環境，絕美建築外觀首度曝光。