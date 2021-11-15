COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

《茶金》首播不留情賜死　網友呼叫溫昇豪：來救火

▲朱陸豪（右）第一集就領便當，郭子乾（中）激動大飆淚。（圖／公視）
▲朱陸豪（右）第一集就領便當，郭子乾（中）激動大飆淚。（圖／公視）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-11-15 21:19:44

時代劇《茶金》13日首播收視開紅盤，第一、二集平均收視率分別為1.05及1.01。飾演製茶師的朱陸豪難逃茶廠大火死劫，第一集就領便當，網友打趣要男主角溫昇豪「火神魂」上身救災，對於粉絲狂呼叫「KK是不是應該來救火」，溫昇豪說：「我自己在看戲的時候，看到阿土師那邊失火了，我也一直想要去救火，我一直想call同安分隊、漢成來救火。不過這是不同的時空嘛，不同的故事，謝謝觀眾那麼賞臉，希望他們多給我們支持，故事越到後面越感動，一定會讓觀眾得到一個非常滿意的觀影效果。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲溫昇豪看到火災戲不禁代入《火神的眼淚》情緒。（圖／公視）
▲溫昇豪看到火災戲不禁代入《火神的眼淚》情緒。（圖／公視）
朱陸豪為了這一集，竟跑了台北、桃園、新竹、南投、花蓮、台東全台6縣市、拍攝12天，全身濕透演死屍，被抬放在冰冷的地上，朱陸豪說，他不覺得錢難賺，唯一的遺感：「好戲只參與一集，好可惜。」而郭子乾演這場超入戲，痛心飆淚不捨劇中一起長大的麻吉，朱陸豪說：「雖然閉著眼，但是，看郭哥哭戲很過癮，縱使我死了，都會被他感動。」只是郭子乾一直狂捶領便當的朱陸豪腹部，導演一喊卡，朱陸豪忍不住哀號：「不要再捶了，我膀胱都快憋不住了，要尿出來了。」狂奔廁所解放。

▲薛仕凌（右）面對《茶金》的未婚妻連俞涵超靦腆。（圖／公視）
▲薛仕凌（右）面對《茶金》的未婚妻連俞涵超靦腆。（圖／公視）
具有昭和時代古典美的連俞涵，繼演出《一把青》朱青，再接演同年代的《茶金》小吉（客語「小姐」），被粉絲狂讚「超美的」。對於粉絲稱讚：「溫昇豪帥到最高點，郭軫輸了。」連俞涵說：「朱青執著郭軫，小吉仰慕KK（溫昇豪飾），欲知詳情，請大家繼續看下去。」溫昇豪則說：「感謝觀眾那麼支持，把不同的故事、不同的時空都把它兜在一起討論，我覺得滿可愛的。」

薛仕凌飾演欲入贅張家的范文貴，初入社會的高材生呆萌樣狂圈粉，不僅李杏、許安植在台北市電影節映後狂讚：「文貴好可愛。」上周更被粉絲大推：「演這種羞澀的感覺好棒」、「開播45分鐘，文貴角色直接封頂」。薛仕凌說：「哈哈哈，靦腆一點是需要的，感謝大家的支持，未來也希望大家會喜歡。」談起一到茶廠被打壓的戲，薛仕凌說原本沒有這戲，是飾演嗶嗶哥的劉國劭神來一筆，大家互相拋接、一起腦力激盪出來，趣味又具生活感的橋段。今（15日）官方粉絲團也正式釋出「文貴呆萌篇精華」。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀