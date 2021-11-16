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3黨立委考察核四指廠內動線奇怪　無人提重啟

▲圖為台電核四廠。（中央社檔案照片）
▲圖為台電核四廠。（中央社檔案照片）

中央社

2021-11-16 09:16:51

（中央社記者林育瑄台北15日電）立法院教育及文化委員會今天考察核四廠。民眾黨立委蔡壁如與高虹安直指，廠內動線設計與空間不足，非常奇怪、匪夷所思；國民黨立委李德維則說，各人各有不同想法，參訪是讓資訊公開，讓台灣人民了解核四情況。

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反萊豬、公投綁大選、三接遷離、重啟核四等四項公投案定12月18日投票。立法院教育及文化委員會今天考察台電公司龍門核能發電廠（核四廠），召委李德維，還有蔡壁如、民進黨立委賴品妤等人都親身進入核四廠房內。

參訪完，蔡壁如向在場媒體直言，進去看了之後，覺得裡面真的問題太多，匪夷所思、難以形容，「我就想說，台電怎麼會說不清楚呢？」只要開放讓民眾參觀，立刻就能知道問題所在。

曾在工廠工作過的高虹安也表示，裡面的情況非常奇怪，設計動線與空間都不足，還好有戴安全帽，不然會不停撞到；而且若要維修，需整個人捲在一起，才能穿越維修道路。

賴品妤在實地參觀後認為，前總統馬英九所言的核四安全無虞、顯然是政治操作，把貢寮人民人命玩弄於股掌；人民有知的權利，反核四是基於科學事實，台電、原能會、經濟部應勇於任事，出面澄清謠言。

排定此次參訪的召委李德維表示，各方有不同想法，但執政黨立委對台電、經濟部與原能會如此不滿，這3個單位應深切檢討；他說，今天參訪是資訊公開機會，讓台灣人民了解核四實際狀況，也希望人民在公投能做出智慧的選擇。

陪同參訪的經濟部次長曾文生指出，立委在廠內看到不合理狀況，對台電與經濟部有諸多批評，但許多事情是一路累積，經濟部作為主責單位會盡快改善，包括讓資訊更透明等。

至於斷層帶部分，台電核能技術處副處長李平仁表示，「全世界沒有一個電廠會放在活動斷層上，甚至不會放在斷層上」。

李平仁指出，民國102年底，經濟部中央地質調所審查確認核四廠區的S斷層長2公里；而且108年確認，距離核四廠僅8公里外海，有長達93.9公里的活動斷層。（編輯：林克倫）1101115

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