3黨立委考察核四指廠內動線奇怪　無人提重啟

我是廣告 請繼續往下閱讀
參訪完，蔡壁如向在場媒體直言，進去看了之後，覺得裡面真的問題太多，匪夷所思、難以形容，「我就想說，台電怎麼會說不清楚呢？」只要開放讓民眾參觀，立刻就能知道問題所在。
曾在工廠工作過的高虹安也表示，裡面的情況非常奇怪，設計動線與空間都不足，還好有戴安全帽，不然會不停撞到；而且若要維修，需整個人捲在一起，才能穿越維修道路。
賴品妤在實地參觀後認為，前總統馬英九所言的核四安全無虞、顯然是政治操作，把貢寮人民人命玩弄於股掌；人民有知的權利，反核四是基於科學事實，台電、原能會、經濟部應勇於任事，出面澄清謠言。
排定此次參訪的召委李德維表示，各方有不同想法，但執政黨立委對台電、經濟部與原能會如此不滿，這3個單位應深切檢討；他說，今天參訪是資訊公開機會，讓台灣人民了解核四實際狀況，也希望人民在公投能做出智慧的選擇。
陪同參訪的經濟部次長曾文生指出，立委在廠內看到不合理狀況，對台電與經濟部有諸多批評，但許多事情是一路累積，經濟部作為主責單位會盡快改善，包括讓資訊更透明等。
至於斷層帶部分，台電核能技術處副處長李平仁表示，「全世界沒有一個電廠會放在活動斷層上，甚至不會放在斷層上」。
李平仁指出，民國102年底，經濟部中央地質調所審查確認核四廠區的S斷層長2公里；而且108年確認，距離核四廠僅8公里外海，有長達93.9公里的活動斷層。（編輯：林克倫）1101115