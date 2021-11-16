星國試行放寬活動人數　JJ演場會、彭博論壇適用

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新加坡跨部會抗疫工作小組今天舉行線上記者會宣布，即日起這項試行計畫擴及至特定會展、有觀眾的體育賽事及現場表演活動，放寬活動人數限制及分區規定。
抗疫工作小組聯合領導人之一、財政部長黃循財指出，本週舉行的彭博創新經濟論壇、歌手林俊傑月底2場慈善演唱會，以及未來將登場的綜合格鬥ONE冠軍賽等活動都適用。
人口約545萬的新加坡採取「與病毒共存」策略，接種疫苗是最重要的防疫措施之一。據星國衛生部統計，截至13日為止，星國85%人口已完整接種2劑，86%至少接種一劑；20%已接種追加劑。
衛生部長王乙康解釋，推行「接種者有別」的防疫措施是為了保護尚未接種疫苗者。
另外，關於接種追加劑的效果，他說，衛生部近期做了一項有關輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）及莫德納（Moderna）作為追加劑的小型研究。結果發現，接種2劑輝瑞/BNT後，再追加一劑輝瑞/BNT，感染COVID-19的風險進一步下降62%，若以莫德納作為追加劑，感染風險進一步減少72%。
王乙康強調，追加施打輝瑞/BNT或莫德納疫苗都能有效降低重症發生。
在新加坡全國COVID-19疫苗接種計畫下，多數民眾接種的是輝瑞/BNT及莫德納疫苗。另有少部分民眾選擇接種中國科興疫苗。
此外，新加坡住在外勞宿舍的移工中，超過98%已完整接種，符合資格的移工也開始接種追加劑。人力部長陳詩龍表示，目前移工宿舍疫情保持穩定，平均每天新增100多例；不論是否已接種疫苗，宿舍移工每週都要接受檢測。
陳詩龍表示，自12月3日起，將進一步鬆綁宿舍移工的活動限制，允許每天最多有3000名完整接種移工進入社區活動，活動時間長達8小時且不限地點。為了保險起見，移工出發前仍須事先在宿舍進行抗原快速檢測。
新加坡疫情保持穩定，衛生部表示，每週病例增加率維持在0.8至1之間，平均每天新增病例維持3000例左右。截至昨天，星國累計23萬7203人確診，其中586人病故。（編輯：高照芬）1101115