停業半年今起復業！有陪侍八大行業開張　顧客也需小黃卡

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指揮中心表示，從業人員均應至少接種1劑疫苗滿14天，首次服務前應提供 3 日內的抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明；也要求相關行業在復業後，未完整接種2劑疫苗滿14天的從業人員，須每週1次抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗，另顧客進場也應提供至少接種1劑疫苗且滿14天證明。
目前國內仍維持第二集疫情警戒標準至29日，警戒期間外出仍應全程佩戴口罩，除例外情形得免戴口罩。例外條件包含於室內外從事運動、唱歌時；於室內外拍攝個人或團體照時；農林漁牧工作者於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作；於山林（含森林遊樂區）、海濱活動；於溫泉或冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕場合。
至於歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店或酒廊、理容院等行業，11月2日起，無陪侍服務者，符合防疫管理得有條件開放； 11月16日起則開放有陪侍相關行業有條件復業。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。