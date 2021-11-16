防疫旅館若惡意漲價　交通部：會停止補助

因應春節返國旅客大增，中央流行疫情指揮中心日前宣布將檢疫方案從「10+4」調整為「7+7」，居家檢疫期間符合條件者可縮短入住防疫旅館天數，但近期有民眾反映向防疫旅宿業者更改訂房日期及天數時，卻遭業者告知要漲價。對此，交通部長王國材今（16）日表示，若漲價超過20%就是哄抬價格，將停止補助。
記者呂炯昌／台北報導
2021-11-16 09:49:22｜2021-11-16 09:54:02
立院院會今日邀請行政院長蘇貞進行施政報告，並備詢。王國材會前被問到防疫旅館漲價議題表示，防疫旅館若漲價超過20%就是哄抬價格，將停止每房每天1000元的補助，觀光局將會強化督導。
針對有民眾抱怨居檢旅館不足，春節甚至要住到花蓮，王國材表示，防疫旅宿平台現在已經公布12月14日到1月31日的防疫旅館住房，上網看一下前面部分大多是綠燈，加上「7+7」實施後會多出一輪，現在紅燈部分因為「7+7」開始會空出黃燈或綠燈，這部分觀光局會跟地方政府相關單位全程來看旅館供應夠不夠。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。