在地人憶疫情期間林昶佐的付出　吳沛憶：歷歷在目啊

台北市第五選區立委林昶佐罷免案二階連署，因錯假率過高未通過，目前仍在合法補件階段。出身萬華在地的網紅「名為變態的神父」發文細數林昶佐在疫情嚴峻期間的各種付出，協助萬華冷靜有序面對考驗，呼籲萬華鄉親應明確拒絕連署，以免淪為惡意罷免的幫凶，獲得許多網友分享；民進黨中正萬華區市議員吳沛憶也轉文，並感嘆一切歷歷在目，當時與林昶佐創了地方聯合服務群組，由年輕團隊運用電話與網路連線協調，不但全員24小時接線服務，林昶佐更時常到深夜都還在親自回覆。
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出身萬華在地的網紅「名為變態的神父」13日發文力挺林昶佐，細數林昶佐在疫情期間為萬華無私奉獻。「神父」以自己親身經歷說明，萬華剝皮寮篩檢站開設以來，由於社區民眾普遍對疫情焦慮，因此大量人潮前往篩檢站。基於避免群聚的風險，他本人聯絡林昶佐團隊，詢問關於篩檢預約與提醒系統，獲得團隊的積極回應，林昶佐進一步媒合了民間力量開發出遠端預約與簡訊聯絡系統，使篩檢作業能有序進行。
「神父」並表示，在萬華疫情最嚴峻的5月下旬，專責醫院聯醫和平院區床位不足，119勤務中心疲於尋找有空床的醫療機構後送，在居家隔離期間或在防疫旅館中撒手人寰的狀況更時有所聞。在醫療資源已過載的當下，通報的壓力落在民政系統的里長、里幹事，以及身為民意代表的立委與議員身上，他們不斷的聯絡、通報、協調，在家屬與醫療系統中間擔當緩衝，為病患與家屬提供了堅強的心理支持。
吳沛憶轉發該文，並回憶起疫情嚴峻時，與林昶佐團隊合作開設地方聯合服務群組，以處理疫情爆發時需求龐大的選民服務。全員24小時輪班，林昶佐本人更時常直到深夜還在親自回覆訊息。
「你的家受傷了，理當極力保護它。」吳沛憶表示，作為民代這些事情都是本分，本不覺得這有需要拿出來大聲邀功，但「沒想到有人利用萬華的傷口去做政治鬥爭，拿家人的傷口去搏政治聲量」，吳沛憶感嘆此政治追殺背後顯現的人性醜陋。
「神父」並表示，萬華人在疫情後需要的是修養生息、修補創痛，而不是再一次撕裂傷口，放任「仇恨的焰火」燃燒。更直言罷免行動是將萬華人的傷痛作為報復工具。「神父」呼籲萬華鄉親，林昶佐在疫情中「與萬華站在一起」，現在萬華人則應該要「與他同行」，應該堅拒罷昶團隊的連署行動，「不要讓善良的人虛弱，讓惡意肆無忌憚」。