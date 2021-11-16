在地人憶疫情期間林昶佐的付出　吳沛憶：歷歷在目啊

台北市第五選區立委林昶佐罷免案二階連署，因錯假率過高未通過，目前仍在合法補件階段。出身萬華在地的網紅「名為變態的神父」發文細數林昶佐在疫情嚴峻期間的各種付出，協助萬華冷靜有序面對考驗，呼籲萬華鄉親應明確拒絕連署，以免淪為惡意罷免的幫凶，獲得許多網友分享；民進黨中正萬華區市議員吳沛憶也轉文，並感嘆一切歷歷在目，當時與林昶佐創了地方聯合服務群組，由年輕團隊運用電話與網路連線協調，不但全員24小時接線服務，林昶佐更時常到深夜都還在親自回覆。





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