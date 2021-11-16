《青春弒戀》主角大開箱　分享私藏台北美食、景點

由何蔚庭執導的國片《青春弒戀》獲得台北市政府文化局、台北市文化基金會、台北市電影委員會「國際影視攝製投資計畫」投資，林柏宏、林哲熹、李沐、陳庭妮、姚愛寗、丁寧特地分享拍攝電影時最喜歡的景點。電影中飾演沉浸於電玩的大學生的林柏宏透露，台北西區是他最喜歡的拍攝場景，「西區是很有特色又很有文化風味的一個區域。」私下推薦的絶佳休閒景點是象山，不只有親民的步道，還可以攀繩登山。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-16 12:07:53
而演譯樂觀貼心男神廚師的林哲熹，對電影中與李沐擁吻的徐州街電話亭印象深刻，「建議下著雨的時候到那個電話亭去，說不定會有『好事』發生！」日常中他喜歡帶毛小孩「貝狗」、「貝弟」去迎風狗公園交朋友。首次擔綱女主角就入圍本屆金馬獎最佳新演員的李沐，提到在中正紀念堂拍攝，夜晚散步起來特別有一種在電影裡面的感覺，而懷舊新創兼具的迪化街是她覺得最有魅力的台北景點。
陳庭妮首推電影中，玉芳家附近有鐵道魔法學校之稱的台鐵北投員工訓練中心，居然有滿坑珍貴鐵道設施古蹟，平日她最愛待在有很多歷史大樹滿佈的民生社區。而扮演鬼靈精怪Coser高中生的姚愛甯，強力推薦動漫迷愛的花博公園，並驚呼台北是一個完全可以做自己，很厲害的城市。演出按摩女郎的丁寧則大讚電影中的台北車站真美，生活中最偏好人文氣息濃厚的台北街頭巷弄。
談到台北私藏美食，眾明星們立馬顯露出吃貨眼神，李沐最愛喝御膳養生雞湯，還拜託大家一定要去喝，「那個湯真的超級無敵好喝，喝完你會覺得自己是全世界最健康的人」。吃不胖的陳庭妮是不折不扣的麵線和肉圓控，她說：「在台北只要可以找到炸的肉圓和同時有賣麵線的店，我就會很開心！」姚愛甯最近狂愛味道奇怪的肉桂捲，大推台北有很多很厲害的肉桂捲咖啡店。而熱熱一碗薑汁豆花則是丁寧的心頭好，因為喝下它可以完全撫慰人心。
林哲熹最愛後山埤林口街附近的傳統古早味豆漿紅茶，而將擔任本屆金馬獎頒獎典禮主持人的林柏宏，靦腆地說最常逛的地方是饒河街夜市，「夜市裡面有各式各樣的點心，逛到最後還能到廟裡拜拜，求個安心。」相信265年歷史的松山慈祐宮會保佑他星運亨通、主持順利。