遠航沒飛占用機庫　法院判還松機3989萬元

已遭民航局「撤照」、結束營業的遠東航空，去（2020）年初與台北國際航空站（松山機場）承租機庫，租期到了卻持續占用場地，尚未歸還，遭台北航空站求償違約金、水電費共3989萬餘元，並要求遠航在騰空機庫前按日支付每月8萬餘元使用費直至返還為止。台北地院審理後，如數判准。可上訴。
記者潘千詩／台北報導
2021-11-16 13:50:59
台北航空站主張，2020年1月31日與遠航簽約，以月租金77萬餘元提供2號棚廠及2、3號棚廠夾層區給遠航使用，使用期間至同年3月31日，但時間到了遠航仍未騰空歸還，經雖促後，又以搬遷清運、尋找合適地點存放須時間為由拖延，期間持續使用機庫水電，故請求503天違約金、水電費共3989萬餘元，另在返還機庫前，應按日給付8萬餘元至返還為止。
遠航負責人張綱維僅透過聲明異議狀抗辯，主張雙方債權關係仍待釐清，否認全部債務。不過，法官根據台北航空站提出的合約、國庫機關專戶存款收款書、水電費分擔核算明細表等證據，判決台北航空站勝訴。
遠航2008年2月遭國際航空公司運輸協會IATA除名，同月聲請重整獲准後由張綱維入主，不過，2019年底又爆發無預警停飛事件，再遭民航局撤照，張綱維不服提訴願被駁回，另提行政訴訟救濟中。
北檢查出，張綱維因樺福集團建設本業推案銷售不佳，涉詐騙北院法官及重整監督人，取得重整人資格，再虛增營收美化財報，向合作金庫詐貸22億多元，並侵占遠航資金13億多元，共掏空遠航35.9億元。