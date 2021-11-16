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火鍋湯底一哥是誰？海底撈只排第二　這間奪冠永遠吃不膩

▲秋冬季節吃鍋最對味！網路聲量調查選出石二鍋、海底撈、青花驕等七大外帶湯底最夯。（圖／翻攝自太和殿FB）
▲秋冬季節吃鍋最對味！網路聲量調查選出石二鍋、海底撈、青花驕等七大外帶湯底最夯。（圖／翻攝自太和殿FB）

記者張勵德/綜合報導

2021-11-16 14:09:23

天氣逐漸轉涼，在這微涼的季節，吃個火鍋最對味，不但暖身子，圍在一起吃鍋更是促進家人、朋友感情的最好方法。不過先前疫情陰霾下，很多人對於出門吃飯還是有點陰影，想吃火鍋又怕在外頭群聚，就乾脆買回來自己煮吧！現在各家零售通路都在搶攻「湯底商機」，引進知名火鍋料理包，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近3個月內「鍋物料理包」話題的網路聲量表現，王品集團旗下的涮涮鍋品牌「石二鍋」及麻辣鍋品牌「青花驕」分佔第一及第三名，對顧客比對爸媽還好的「海底撈」只名列第二。

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石二鍋外帶還原度高最受青睞

▲各家火鍋業者搶攻「湯底商機」，網路聲量以石二鍋排第一，對顧客最好的海底撈則名列第二。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
▲各家火鍋業者搶攻「湯底商機」，網路聲量以石二鍋排第一，對顧客最好的海底撈則名列第二。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
調查顯示，網友熱議在家煮鍋聲量第一的石二鍋，近期與人氣漫畫角色「貓貓蟲咖波」聯名推出限量包裝，讓品牌網路聲量成功掀起一波高峰，其中「爆香石頭鍋」也在網紅「六一遛阿寬」開箱大讚「還原度超高」後，受到許多網友關注。

但吃鍋當然少不了麻辣，從第二名到第七名都被麻辣鍋給霸佔，可見麻辣口味湯底還是台灣網友最愛。聲量排名依序為「海底撈」、「青花驕」（經典麻辣）、「小蒙牛」（蒙古麻辣）、「太和殿」（麻辣鴨血）、「這一鍋」（御膳麻辣）以及「馬辣」（麻辣鍋湯底）。不過網友在意的不只是口味而已，連內容物都很要求，有人表示「雖然真的好吃，但份量比較少，多買一些配料來加比較剛好」等評語，看得出網友對於料理包的份量與內容物也相當精打細算。

▲火鍋食材排行方面，海鮮派與牛肉派戰翻天，芋頭到底該不該加，各有所好。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
▲火鍋食材排行方面，海鮮派與牛肉派戰翻天，芋頭到底該不該加，各有所好。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
吃鍋食材誰最優　網友吵翻天

火鍋的靈魂除了湯底以外，主食及配菜當然也很重要，調查也觀察網友熱議的火鍋食材，在肉類方面，以「海鮮」及「牛肉」討論最高，兩派網友還戰得火熱。「海鮮派」網友表示「吃肉超容易膩」、「海鮮煮起來，（湯）才不會都是渣渣」，但「牛肉派」網友則認為「吃肉就是要吃牛肉啊」、「我真的除了牛肉以外其他都不點」等。

另一方面，「主食」部分網友對麵食類的喜好關注，如「烏龍麵」、「泡麵（王子麵）」，更勝「白飯」，就有民眾表示「有時候真的是為了烏龍麵去吃火鍋」、「烏龍麵再加蛋真的最讚」。至於「蔬菜」類，「芋頭」、「南瓜」等較易煮得軟爛的蔬菜也受到熱議，尤其好惡顯著的芋頭，更讓網友戰翻了。有網友表示「（芋頭）一定要煮到爛爛的，才好吃」，但也有另一派民眾認為「芋頭會毀了整鍋湯！絕對不能放！」、「火鍋裡放芋頭比火鍋裡放三色豆還沒人性」。

這項調查觀測期間為今年8月9日至11月9日，觀測來源包括社群網站、討論區及新聞，採用「社群大數據（social big data）」語意分析技術，匯集眾多的社群口碑予以分析所取得的結果。
 

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