火鍋湯底一哥是誰？海底撈只排第二　這間奪冠永遠吃不膩

我是廣告 請繼續往下閱讀
調查顯示，網友熱議在家煮鍋聲量第一的石二鍋，近期與人氣漫畫角色「貓貓蟲咖波」聯名推出限量包裝，讓品牌網路聲量成功掀起一波高峰，其中「爆香石頭鍋」也在網紅「六一遛阿寬」開箱大讚「還原度超高」後，受到許多網友關注。
但吃鍋當然少不了麻辣，從第二名到第七名都被麻辣鍋給霸佔，可見麻辣口味湯底還是台灣網友最愛。聲量排名依序為「海底撈」、「青花驕」（經典麻辣）、「小蒙牛」（蒙古麻辣）、「太和殿」（麻辣鴨血）、「這一鍋」（御膳麻辣）以及「馬辣」（麻辣鍋湯底）。不過網友在意的不只是口味而已，連內容物都很要求，有人表示「雖然真的好吃，但份量比較少，多買一些配料來加比較剛好」等評語，看得出網友對於料理包的份量與內容物也相當精打細算。
吃鍋食材誰最優 網友吵翻天
火鍋的靈魂除了湯底以外，主食及配菜當然也很重要，調查也觀察網友熱議的火鍋食材，在肉類方面，以「海鮮」及「牛肉」討論最高，兩派網友還戰得火熱。「海鮮派」網友表示「吃肉超容易膩」、「海鮮煮起來，（湯）才不會都是渣渣」，但「牛肉派」網友則認為「吃肉就是要吃牛肉啊」、「我真的除了牛肉以外其他都不點」等。
另一方面，「主食」部分網友對麵食類的喜好關注，如「烏龍麵」、「泡麵（王子麵）」，更勝「白飯」，就有民眾表示「有時候真的是為了烏龍麵去吃火鍋」、「烏龍麵再加蛋真的最讚」。至於「蔬菜」類，「芋頭」、「南瓜」等較易煮得軟爛的蔬菜也受到熱議，尤其好惡顯著的芋頭，更讓網友戰翻了。有網友表示「（芋頭）一定要煮到爛爛的，才好吃」，但也有另一派民眾認為「芋頭會毀了整鍋湯！絕對不能放！」、「火鍋裡放芋頭比火鍋裡放三色豆還沒人性」。
這項調查觀測期間為今年8月9日至11月9日，觀測來源包括社群網站、討論區及新聞，採用「社群大數據（social big data）」語意分析技術，匯集眾多的社群口碑予以分析所取得的結果。