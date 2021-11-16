小茉莉陳瑀希副業闖東區　打趴疫情「1年內開第二家」　

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談到小茉莉的私房酒單，她推薦一款非洲奶酒，喝起來口感舒服，「它是萃取樹上果實去做成這個奶酒，動物要發情的時候，就會去吃這個果實，所以在那個地方，如果我在酒吧看到一個心儀的女生，買這杯酒請她，她就知道我對她有意思。」
個性海派的小茉莉說，8個合夥人裡，只有最大股東有權利做決策，所以每個月請客的額度有限制，但是藝人朋友常來捧場，小茉莉索性開自己的酒請大家喝，「朋友來捧場變成我在花錢，可是看大家喝得開心，我花得也很開心。」也因為她長袖善舞的作風，這間店幾乎沒有回本期，開業半年就賺不少，直到碰上疫情爆發，才把賺的錢全部賠回去。
開店1周年來，小茉莉回想最大的難關，就是5月疫情爆發無法營業，她在三級警戒前就自主歇業，4個員工加上店面租金，每個月虧損6位數，「其實大家有想過要不要停損在這裡，可是這間店是我們幾個朋友，很喜歡聚在一起，而產生的一家店，它是一個回憶，不想要因為這樣的打擊，就直接給它關掉。」小茉莉找房東談減租，降低失血的程度，「拜託他給我們房租打折，房東也很給力。」現在小茉莉常常舉辦活動，逐漸讓客人回巢，第二間酒吧也準備開張。
疫情期間小茉莉身材沒走樣，反而更加纖瘦，她笑說疫情前和何美接下新竹攻城獅開球的工作，在天堂M主題日Cosplay黑暗妖精，「印象深刻的是，那套衣服是我入行以來尺度最大的，背後整個半裸，要貼膠帶做好安全措施，同時要挑戰跳舞。」小茉莉為了上場好看，實行168斷食法2周，肚子消了、腹肌跑出來，接下來碰上疫情，多出大把時間，小茉莉一路排滿運動課， 維持身材毫不鬆懈。
這稱得上是她今年最難忘的工作，小茉莉難得露出電玩迷的一面，笑說自己平常玩遊戲時，鍾愛選擇刺客型的職業，「黑妖就是讓人覺得爆發性高、爽感度高。」
許多人在疫情期間慢下腳步，小茉莉卻反其道而行，跨足主持、電商、酒吧3職，現在小茉莉一周休假2天，把工作打理得有條有理，她笑說：「我是閒不下來的那種人，會找很多事情做。」