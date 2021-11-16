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小茉莉陳瑀希副業闖東區　打趴疫情「1年內開第二家」　

▲「小茉莉」陳瑀希前進東區一級戰場，開設酒吧副業。（圖／記者陳明安攝）
▲「小茉莉」陳瑀希前進東區一級戰場，開設酒吧副業。（圖／記者陳明安攝）

娛樂中心/綜合報導

2021-11-16 18:30:00

甜美女星「小茉莉」陳瑀希前進東區一級戰場，開設酒吧副業，疫情期間咬牙苦撐，每個月虧損6位數，解封後生意慢慢回溫，本月她的第二間酒吧正式開張，身兼主持、電商、酒吧3職的小茉莉，接下來還會投資7位數資金，研發一款高機能面膜。

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開啟斜槓人生的契機為何？小茉莉說以前周一到周日基本上天天喝酒，喝到8個酒友想一起開自己的店，加上疫情無法出國旅遊，小茉莉把每個國家不同的風情，設計成充滿特色的酒單，讓品酒的客人用舌尖感受異國情調，「我們把對旅遊的熱愛，開在這間店裡面，以每一個國家的特色酒去做調酒。」

▲「小茉莉」陳瑀希把每個國家不同的風情，設計成充滿特色的酒單，讓品酒的客人用舌尖感受異國情調。（圖／記者陳明安攝）
▲「小茉莉」陳瑀希把每個國家不同的風情，設計成充滿特色的酒單，讓品酒的客人用舌尖感受異國情調。（圖／記者陳明安攝）
談到小茉莉的私房酒單，她推薦一款非洲奶酒，喝起來口感舒服，「它是萃取樹上果實去做成這個奶酒，動物要發情的時候，就會去吃這個果實，所以在那個地方，如果我在酒吧看到一個心儀的女生，買這杯酒請她，她就知道我對她有意思。」

個性海派的小茉莉說，8個合夥人裡，只有最大股東有權利做決策，所以每個月請客的額度有限制，但是藝人朋友常來捧場，小茉莉索性開自己的酒請大家喝，「朋友來捧場變成我在花錢，可是看大家喝得開心，我花得也很開心。」也因為她長袖善舞的作風，這間店幾乎沒有回本期，開業半年就賺不少，直到碰上疫情爆發，才把賺的錢全部賠回去。

▲「小茉莉」陳瑀希在三級警戒前自主歇業，疫情期每個月虧損6位數，險釀收店危機。（圖／記者陳明安攝）
▲「小茉莉」陳瑀希在三級警戒前自主歇業，疫情期每個月虧損6位數，險釀收店危機。（圖／記者陳明安攝）
開店1周年來，小茉莉回想最大的難關，就是5月疫情爆發無法營業，她在三級警戒前就自主歇業，4個員工加上店面租金，每個月虧損6位數，「其實大家有想過要不要停損在這裡，可是這間店是我們幾個朋友，很喜歡聚在一起，而產生的一家店，它是一個回憶，不想要因為這樣的打擊，就直接給它關掉。」小茉莉找房東談減租，降低失血的程度，「拜託他給我們房租打折，房東也很給力。」現在小茉莉常常舉辦活動，逐漸讓客人回巢，第二間酒吧也準備開張。

疫情期間小茉莉身材沒走樣，反而更加纖瘦，她笑說疫情前和何美接下新竹攻城獅開球的工作，在天堂M主題日Cosplay黑暗妖精，「印象深刻的是，那套衣服是我入行以來尺度最大的，背後整個半裸，要貼膠帶做好安全措施，同時要挑戰跳舞。」小茉莉為了上場好看，實行168斷食法2周，肚子消了、腹肌跑出來，接下來碰上疫情，多出大把時間，小茉莉一路排滿運動課， 維持身材毫不鬆懈。

▲「小茉莉」陳瑀希在天堂M主題日Cosplay黑暗妖精印象深刻。（圖／記者葉政勳攝）
▲「小茉莉」陳瑀希在天堂M主題日Cosplay黑暗妖精印象深刻。（圖／記者葉政勳攝）
▲何美（左）、「小茉莉」陳瑀希與大型裝置藝術合照。（圖／記者葉政勳攝）
▲何美（左）、「小茉莉」陳瑀希與大型裝置藝術合照。（圖／記者葉政勳攝）
這稱得上是她今年最難忘的工作，小茉莉難得露出電玩迷的一面，笑說自己平常玩遊戲時，鍾愛選擇刺客型的職業，「黑妖就是讓人覺得爆發性高、爽感度高。」

▲何美（右）、「小茉莉」陳瑀希搶先換上人氣盔甲藍限定球衣。（圖／記者葉政勳攝）
▲何美（右）、「小茉莉」陳瑀希搶先換上人氣盔甲藍限定球衣。（圖／記者葉政勳攝）
許多人在疫情期間慢下腳步，小茉莉卻反其道而行，跨足主持、電商、酒吧3職，現在小茉莉一周休假2天，把工作打理得有條有理，她笑說：「我是閒不下來的那種人，會找很多事情做。」

▲「小茉莉」陳瑀希（左二）對限定款籃球愛不釋手。（圖／記者葉政勳攝）
▲「小茉莉」陳瑀希（左二）對限定款籃球愛不釋手。（圖／記者葉政勳攝）

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