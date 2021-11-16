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春節防疫旅館、集檢所明10時開放預訂！居檢3方案一次看

▲指揮中心發言人莊人祥今（16）日進行春節檢疫三方案實施細項說明。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心發言人莊人祥今（16）日進行春節檢疫三方案實施細項說明。（圖／指揮中心提供）

編輯中心／綜合報導

2021-11-16 14:35:27｜2021-11-16 15:17:38

指揮中心今（16）公布春節檢疫兩方案細節，針對「7+7+7」方案，發言人莊人祥強調，只有「完整接種」新冠疫苗滿14天才可選擇7+7方案，返家建議一人一戶為優先，若為一人一室，同戶同住者亦需完整接種滿14天才放行，且同住者也必須採加強自主健康管理措施，不可搭乘大眾運輸，也不能出入至人潮擁擠的場所。

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根據指揮中心日前宣布的春節檢疫方案，分別包括「14+0+7」、「10+4+7」和「7+7+7」，將自110年12月14日起實施至111年2月14日。指揮中心發言人今日針對相關政策進行細節說明。

莊人祥指出，選擇「14+0+7」方案者，僅可入住防疫旅館；「10+4+7」是入境後前10天只能入住防疫旅館；選擇「7+7+7」者，入境者一定要完整接種兩劑疫苗且滿14天。

▲春節檢疫14+0+7方案。（圖／指揮中心）
▲春節檢疫14+0+7方案。（圖／指揮中心）
▲春節檢疫10+4+7方案說明。（圖／指揮中心）
▲春節檢疫10+4+7方案說明。（圖／指揮中心）
▲春節檢疫7+7+7方案。（圖／指揮中心）
▲春節檢疫7+7+7方案。（圖／指揮中心）

莊人祥表示，「7+7+7」的鬆綁方案，入境者需打過2劑疫苗滿14天才可申請。原則上是一人一戶為優先，若選擇一人一室，同戶同住者亦需完整接種過疫苗滿14天，並遵守防疫規範。

由於同住者被列為加強自主健康管理，須遵守不可與居檢者共用房間、衛浴，亦不可同處、共食，若無症狀，可外出但不能搭乘大眾運輸，也禁止至人潮擁擠場所，如賣場、百貨公司、餐廳、喜宴、觀光景點等地，同時也要落實實名制、紀錄每日活動，並全程配戴口罩及保持社交距離，在7天自主健康管理期間的第3、7天要自費使用家用快篩進行檢驗。

此外，指揮中心宣布，開放集中檢疫所提供「7+7+7」專案預約，配合防疫旅館，每梯次約可提供3600間客房，服務量能高達2萬1600人，明日10時起，開放民眾進行12月14日以後的房間進行預約，集檢所收費標準為每人每日新台幣1500元，訂房未入住無法退款，期滿後無法續住，也無法更換住宿日期、房間。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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