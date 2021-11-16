微博炸裂！1988德善新氣象 身旁站《魷魚遊戲》浩妍男友
韓劇《請回答1988》2015年開播至結束都掀起話題，主演群惠利、朴寶劍、柳俊烈、高庚杓、柳惠英、李東輝更因此成為好友，惠利與柳俊烈還假戲真做交往。《1988》班底私下多次聚會，近期因女友鄭浩妍出演《魷魚遊戲》而受矚目的李東輝，跟惠利拍廣告，2人合照一曝光，立即登上微博熱搜，掀起1988粉絲回憶殺，直呼：「娃娃魚（李東輝1988劇中名）、德善（李惠利1988劇中名）合體了！」
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-11-16 15:12:43
惠利在IG上傳跟李東輝的合照，直呼很懷念，好高興見到對方，2張合照讓《請回答1988》鐵粉興奮不已，微博關鍵字「1988德善娃娃鱼合照」直衝第一，可現《1988》不減的人氣。李東輝也在限時動態曝光其他視角，包含惠利的棚內美照。
李東輝因《請回答1988》成名，爾後出演的作品以搞笑角色居多，今年在電影《今天決定我愛你》中，因為娶大陸老婆的內容，他有90％的台詞都是中文，流利發音讓人印象深刻，李東輝就說，他是跟著愛看大陸劇的媽媽學的中文。此外，他近期也因為女友鄭浩妍出演《魷魚遊戲》爆紅，2人5年多的戀情受到網友熱烈關注。