警察之子賓士車遭砸 大甲警全數逮捕送辦

台中市大甲區10月30日發生4名男子拿球棒狠砸賓士車，兇狠模樣讓人驚嚇，被網友說怎麼又是台中，「全民瘋棒球嗎」？警方今(16) 日逮捕洪嫌等5名嫌犯，查出是車主的兒子在網路與人留言糾紛，他是警察之子，也引起討論，警方低調沒證實。





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大甲警分局表示，警方上月31日下午4點接獲陳姓民眾報案，10月30日早上9點45分，她名下車輛停放在大甲區騎樓被毀損，報請警方處理，警方成立專案小組偵辦，初步4名涉案人員到案說明並釐清案情。











據了解，26歲王姓男子及26歲洪姓男子一起投資經營生意，王男懷疑分紅不公，與洪男在網路留言互嗆，洪男夥同友人共5人前往王男住家理論，但找不到王男，於是狠砸停在門口的白色賓士洩憤。











一名資深警員說，被砸車的女車主是警察之妻，警察的兒子與人糾紛，牽連父母，身為警察的父親已為兒子處理過多次在外問題，他身為警察單位副主管也很無奈。











近期發生行車糾紛引發鬥毆暴力案件，為防範再次發生，台中市政府警察局全面實施「除暴安民」專案，大甲警分局遂報請臺中地方檢察署指揮，16日將洪姓犯嫌等5人全數查緝到案，並查扣作案棒球棍等物，全案訊後依刑法第354條毀損罪及第150條聚眾鬥毆移請臺中地檢署偵辦。











大甲警分局將秉持「治安無漏洞，除惡務盡」原則，要求所屬持續針對街頭暴力、黑道幫派、查緝非法槍械等嚴重影響治安之案件全力掃蕩。近期在疫情趨緩下，雖有數起暴力事件發生，但在檢方有效指揮及各機關通力合作下，均能速迅破案，將歹徒繩之以法。近期仍將賡續實施除暴安民專案，以保障民眾免於遭受暴力威脅。



