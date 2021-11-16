疫情澆不熄創業決心 STIR創莘園積極催生南部創新企業

經濟部南台灣創新園區 ( 以下簡稱南創園區 ) 今 (16) 日舉辦 2021 「 STIR 創莘園結業式」， STIR 創莘園邁入第 6 屆，由南創園區結合台南市工商發展投資策進會，至今已輔導 56 個新創團隊，成功孵化 27 家新創企業。為協助創莘園種子成立新創公司，園區提供進駐獎勵及一站式輔導與協助，積極催生南部在地生根的創新型企業。

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今年慶祝創莘園 6 週年，規劃主題包含「創業起家厝爭霸戰」、「新創成果展示」、「創業家論壇」、「創業甘苦談」，邀集台南市工商發展投資策進會、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署、台南市創新創業協會、工研院及歷屆新創團隊蒞臨齊聚參與新創盛事，打造南台灣創業相互扶持的創業網絡。活動邀請基石創投分析師陳新偉分享〈 2021 新創募資動向〉，講述新創公司營運上可能遇到的問題、如何評估跨國的拓展、並熟悉公司融資的需求及方式；下午場新創論壇邀集洽吧智能執行長林奕辰、 StarFab Accelerator 執行長劉晏蓉與信德永益會計師事務所所長吳杰蔚，從專業領域探討創業者的機會與挑戰。

今年度「創業起家厝爭霸戰」由台煬實業有限公司榮獲冠軍，以牡蠣殼循環經濟為題，發展產品應用並解決環境問題，產品目前也展示於南創藝廊，亞軍為珈成科技管理顧問有限公司，發展漁電共生之新型態養殖科技管理整合方案。冠亞軍得主分別可獲得首年免費及半價進駐南創園區的優惠，並享有園區創業輔導資源。創莘園亦開放歷屆種子爭取進駐園區優惠獎勵，由「瑪斯佶科技有限公司」研發的 MG-EVT 電動車變速箱獲選。活動同時號召新創團隊展現新創豐碩的成果，並擴大邀請進駐在南創園區的新創公司共同參與，以實際行動力挺南部新創企業發展。