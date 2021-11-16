父母離婚傷害小孩　司法院少家廳推家事調解2.0

每年11月為兒童人權月，司法院今（16）日舉行例行記者會，由少年及家事廳進行專題報告。少家廳長謝靜慧表示，面對一個家庭的破裂，少家法庭團隊最終目標是守護小孩，積極協助少年、當事人及其家庭有翻轉人生劇本的機會，11月19日法官學院研討會將以「度日」紀錄片展開跨界對話。
記者潘千詩／台北報導
2021-11-16 16:17:40
大人經營婚姻失敗，最後撕破臉要打官司離婚，對孩子未來的身心發展有一定程度的負面影響。司法院自2019年起實施「精進家事調解計畫」，讓已經反目成仇、無法順利簽字離婚的夫妻，在進入離婚訴訟前，先讓不同專業領域的委員介入調解。
據統計，計畫實施前後的調解成效，2018年為50.89％、2019年為53.5％、2020年為60.53％，前後成長約10％。司法院少年及家事廳今（2021）年再推「精進家事調解計畫2.0版」，目標將調解成功的比例繼續往上提升。
少年及家事廳指出，繼「合作父母」理念後，將與夫妻雙方的辯護律師溝通，先從保護「子女最佳利益」的立場為出發點，增進律師協力參與調解過程，反轉律師打離婚訴訟的觀念。
另外，《國民法官》新制2023年將上路，司法院發言人張永宏也提及，自12月1日起至明年1月1日期間，板南線將陸續舉辦新北耶誕城與台北101跨年煙火等重要活動，台北捷運板南線將有國民法官宣傳車廂，讓民眾在搭捷運時能對國民法官制度更了解。