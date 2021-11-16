房市「先蹲後跳」全台推案量連3年破兆

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然而，值得注意的是，儘管今年房市左逢「打炒房政策」、右遇「疫情大爆發」等因素干擾，多數房產專家仍認為，整體多頭市場的軌跡依舊沒有改變，市況回溫的速度甚至遠超過預期。
根據數字科技(5287)旗下591新建案統計，被視為下半年房市風向的928檔期，憑藉北台灣的強勢逆襲，帶動全台推案量衝破6千億，不但較去年同期激增292億元，更創下近5年來同期最高，一掃利空陰霾。
台經院產經資料庫研究總監劉佩真分析，今年5~7月份國內因疫情升級三級警戒，使市場供需急速萎縮，但購屋需求並未消失，8月逐步解封後，遞延性買盤出籠，後續又遇國際通膨氛圍，民眾因對通膨的預期心理，以及不動產的抗通膨特性，有近7成國人將不動產列為抗通膨首選標的，掀起一波恐慌性買盤。
此外，這兩年因中美貿易戰及疫情影響，導致全球出現晶片缺貨潮，使得倚重半導體發展的台灣，迎來科技業期盼已久的盛事，以台積電為首等龍頭科技業擴充設廠議題，持續帶動竹科、中科與南科等三大科學園區周邊房市，土地交易市場尤其熱絡。
根據台中不動產開發公會市調委員會的統計，今年1~9月台中地區推案量約2602.1億元，較去年多11.4%，在土地、營建成本疊高，以及推案坪數、單價不斷放大下，第4季仍有600億元總案量釋出，全年估計將有3200億元，站上歷史新高水位。
正心不動產估價師公會理事長黃昭閔指出，去年全台推案量為近5年新高，台中就佔了其中3000億元，今年由於缺工斷料，加上通膨、低利、資金充沛等因素影響，帶動中台灣房價又衝出一個新波段，預估今年台中全年推案量可望輕鬆突破去年3000億元的水位。
至於南台灣部分，當地代銷業者指出，台南過去的房市檔期並不受重視，但愈來愈多外地建商、代銷到台南插旗之後，檔期效應逐漸顯現。例如今年台南928檔期就有不少指標建案推出，總銷金額約180億元，比起去年大增44%，且推案地點從外圍移回市區，包括東區、安南都有建案推出。
高雄928檔期則衝出602.6億元案量，為近8年新高。代銷業者表示，高雄今年下半年在台積電議題發燒下，市況反守為攻，但受到土地、人工、材料等建築成本不斷翻漲影響，造價成本難以估算，部分建案乾脆改為先建後售，或多或少影響下半年推案量，但估計仍有200~300億元水準。
專家分析，去年房市價量齊揚已替市場打下堅實的底部，讓今年房市不容悲觀，光是今年Q4，七都就有高達4100餘億元案量釋出，全台總推案量更飆破6000億元。展望全年的推案量雖然較去年最高峰年減幅約1成，但仍上看1.1兆，連續3年突破兆元大關，房市熱度絲毫不減。