虐殺檳榔西施後焚屍！狠情侶逃22年逆轉改判免賠被害家屬
23年前年僅17歲的林姓台日混血少女，在桃園的檳榔攤工作，結果遭到毒打後絞死焚屍。由於屍體燒得焦黑難辨，兇手一直逍遙法外。直到前年因祕密證人檢舉，才順利偵破這起命案。不過一審遭判無期徒刑的兩位兇嫌，8月時高等法院改判，量刑從輕改為各14年6月有期徒刑。而在民事的部分今（16）日也改判，認為請求權時效已過，兇嫌無須賠償。全案仍可上訴。
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 16:30:39
這起命案發生於23年前，被害林姓少女在主嫌潘子鑑經營的檳榔攤打工，因被懷疑私吞帳款，於是潘子鑑夥同自己的女友陳諭詩、友人吳姓男子以及吳姓男子的女友陳女，兩對情侶共4人合謀毆打凌虐林姓少女，最後更用毛巾絞殺並棄屍於郊區焚屍滅跡。
由於屍體無法辨認身份，案情一直沒有進展，林姓少女被當作無名屍下葬。直到2019年，有秘密證人出面指認，警方找到林姓少女家屬後比對DNA，確認死者就是林姓少女，重啟偵辦後，發現當年少女打工的檳榔攤老闆潘子鑑涉嫌重大，才終於偵破這起命案。
吳男至今仍在海外潛逃，吳男女友陳女，由於犯案時尚未成年，因此交由少年法庭審判，二審獲判14年8月徒刑。而爭議最大的是潘子鑑和女友陳諭詩，兩人一審被判無期徒刑，但上訴後高等法院認為兩人犯案時「甚為年輕，思慮欠周」，且案子已經過去多年，兩人均被改判為14年6月有期徒刑。
而在民事部分，一審判4人須連帶賠償177萬餘元給林女父親，但陳諭詩上訴後高等法院今日判決認為，林姓少女於1998年遭殺害，少女父親去年提起求償訴訟，已經超過侵權行為的10年時效期間，請求權時效已過，因此免賠。全案仍可上訴。（編輯：倪浩軒）