人力銀行揭2021年薪排行榜　半導體產業92.1萬元稱霸

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在年薪統計上，總額包含年本薪、津貼、固定保障年終與年中獎金、以及績效獎金、佣金、業績獎金、員工分紅等變動獎金，2021年平均年薪總額65.6萬，為6年新高。
104人資學院資深副總經理花梓馨引述經濟部統計，今年前三季外銷訂單4,816億美元，比去年同期增加32.4%，外銷暢旺帶動整體薪資上漲，年薪總額在64萬上下徘徊3年後終於攻上65萬，增幅2.5%更是4年來新高。
依產業來看，前三高為半導體業年薪92.1萬、電信及通訊業83.9萬、金融業80.8萬，「半電金」恆強。1花梓馨分析，半導體雖年薪稱霸，但比2020年減少4%，台灣半導體業薪水已普遍低於美國、日本、新加坡等國，當疫情緩解，人才開始國際移動時，恐將使得台灣半導體留才攬才更加困難。另外，營建業受惠於房市熱潮，年薪76.6萬，比2020增加8.5%、增幅最多，產業年薪排名也從第十爬升至第七。
依職務，前三名為類比IC設計工程師144.1萬、數位IC設計工程師118萬、電子產品系統工程師102.8萬、半導體工程師100.2萬、IC佈局工程師98.3萬，前5名高薪百萬均由專業門檻高、需求缺口大的工程師包辦，另非工程職，前三高薪為律師95.2萬、稽核85.3萬、軟體專案管理師82.6萬，人力銀行指出，高度專業技能、掌握數位商機依然是職務鍍金的不二法門。