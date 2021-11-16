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人力銀行揭2021年薪排行榜　半導體產業92.1萬元稱霸

▲ 人力銀行今（16）日公布《2021~2022台灣地區薪資福利調查報告》，其中包含各產業平均年薪排行。（示意圖／取自pixabay）
▲ 人力銀行今（16）日公布《2021~2022台灣地區薪資福利調查報告》，其中包含各產業平均年薪排行。（示意圖／取自pixabay）

記者黃仁杰／台北報導

2021-11-16 16:35:47

2021進入年末，今（2021）年我國雖然受本土疫情影響，不過不少產業仍相當活絡。人力銀行今（16）日公布《2021~2022台灣地區薪資福利調查報告》，其中包含各產業平均年薪排行，半導體業年薪92.1萬奪冠，其次為資通電、金融。

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《2021~2022台灣地區薪資福利調查報告》為104人資學院連續第7年進行的年度報告，今年度於針對企業人資及用人主管進行網路問卷調查，共計1,010家企業參加，涵蓋市場208個代表職務薪資。

在年薪統計上，總額包含年本薪、津貼、固定保障年終與年中獎金、以及績效獎金、佣金、業績獎金、員工分紅等變動獎金，2021年平均年薪總額65.6萬，為6年新高。

104人資學院資深副總經理花梓馨引述經濟部統計，今年前三季外銷訂單4,816億美元，比去年同期增加32.4%，外銷暢旺帶動整體薪資上漲，年薪總額在64萬上下徘徊3年後終於攻上65萬，增幅2.5%更是4年來新高。

▲依產業來看，前三高為半導體業年薪92.1萬、電信及通訊業83.9萬、金融業80.8萬，「半電金」恆強。（圖／人力銀行提供）
▲依產業來看，前三高為半導體業年薪92.1萬、電信及通訊業83.9萬、金融業80.8萬，「半電金」恆強。（圖／人力銀行提供）
依產業來看，前三高為半導體業年薪92.1萬、電信及通訊業83.9萬、金融業80.8萬，「半電金」恆強。1花梓馨分析，半導體雖年薪稱霸，但比2020年減少4%，台灣半導體業薪水已普遍低於美國、日本、新加坡等國，當疫情緩解，人才開始國際移動時，恐將使得台灣半導體留才攬才更加困難。另外，營建業受惠於房市熱潮，年薪76.6萬，比2020增加8.5%、增幅最多，產業年薪排名也從第十爬升至第七。

依職務，前三名為類比IC設計工程師144.1萬、數位IC設計工程師118萬、電子產品系統工程師102.8萬、半導體工程師100.2萬、IC佈局工程師98.3萬，前5名高薪百萬均由專業門檻高、需求缺口大的工程師包辦，另非工程職，前三高薪為律師95.2萬、稽核85.3萬、軟體專案管理師82.6萬，人力銀行指出，高度專業技能、掌握數位商機依然是職務鍍金的不二法門。

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