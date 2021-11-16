誰來保護我們？ 中市議員：市民挫列等

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陳淑華、邱素貞說，台中市這幾年都全力拼漂亮的治安數字？數字美化了、變漂亮了，但治安呢？ 市府高層、警察高層追求漂亮的、美化的治安數字，為了減少較低的全般刑案報案數字所造成的，這是台中市因配合上意所造成。
陳淑華說，民代都有接到民眾陳情要到派出所報案很難，警察都會叫民眾不要報案或拖到沒辦法拖才受理，為了什麼？長官很care治安，治安數字要漂亮，治安才會變好，民調才會變高。搞得基層警察都要勸說民眾不要報案，減少開三聯單，這樣才會有漂亮的治安數字。這是市長、警察局長所要的美化治安數字所造成。才會大案變小案、小案變沒案、最好都沒案。萬一事情鬧大，完全推給基層警察，有事基層擔，高層無事。
陳淑華指出，這幾年台中市的全般刑案數字有下降，好像變好了，市長也都引用這個數字，好像治安已經真的變好了。
陳淑華說，以前街頭搶案頻傳，搶案現在的確變少了。路上問問路人，許多路人都覺得台中好像多了很多做詐騙的、很多做賭博網站，犯罪所得賭博比較多、詐騙比較多，對犯罪者來說當然要「升級」！都轉身、化身為「犯罪科技新貴」。住豪宅、開名車，是標配，是犯罪所得，更是洗錢的手法。
陳淑華質詢警察局長，既然賭博網站、詐騙非常多，你們有沒有掌握情資？賭博網站有多少？詐騙集團有多少？有出事才抓？媒體有報才抓嗎？治安為什麼不好？盧秀燕「治安事不關己」？最大尾撐腰的就是盧秀燕。
謝明源、蕭隆澤對於警察局長蔡蒼柏辦案的態度表示，不滿。批評他對治安消極，被動，每件案件的發生都是糾紛之故，真是廢話，缷責，要求市長如果治安不能改善，應該把局長換掉，否則台中市治安會繼續悪化，有些市民覺得應該要移居了，已不是宜居城市了。