首張移工防疫保單准了 入境30天內確診才賠、上限50萬元
移工暫緩輸入近半年後，政府再度開放移工專案引進。為配合勞動部移工引進專案，金管會今（16）日核准首張富邦產險送審的「移工新冠肺炎住院醫療保險」，包括個人險及團體險，而且移工入境前就要由雇主先幫忙投保，只要移工入境30日內確診，並列為境外移入個案者，將提供50萬元的實支實付住院醫療理賠，支應境外移入確診時的隔離醫療費用。
記者顏真真/台北報導
2021-11-16 17:20:31
金管會保險局表示，這次共計有6家產險公司報送相關保險商品，除今日核准的富邦產險之外，還有5家公司包括兆豐產險、和泰產險、泰安產險、新光產險及國泰世紀產險，目前也都已完成初步審查程序，待公司修正後，即可核准其開始銷售。
保險局也進一步說明，今日核准富邦產險報送的「移工嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）住院醫療費用健康保險」及「移工嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）住院醫療費用團體健康保險」，一張是個人險，一張是團險，原則上要保人就是雇主，若聘用4人以下的移工，只能買個人險，5人以上就可投保團險，個人險保費大概在1100元至1200元左右，團險附加費用可再低一點，但保費水準接近。
保險局也強調，這是配合勞動部恢復引進移工引進專案。提供移工確診商業保險，以支付確診隔離醫療所需支付費用，而且在入境前，雇主就要取得移工授權後，幫他們投保，保險公司收到授權書相關資料後才能授理。至於理賠金額則在移工出具同意書後，直接支付給醫療機構，若移工簽同意，移工或雇主就得自己處理醫療費用，因這金額也不小，醫療費用中位數也要10多萬元，應該都會同意直接支付給醫療機構，而且這是實支實付，最高理賠上限50萬元，而且入境30天內確診才符合理賠條件，超過30天就不在理賠範圍。